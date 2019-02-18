"İller Bankası’nın kira savurganlığı ne zaman sona erecek?"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2016 yılında tescili kaldırılarak önce boşaltılan, 2017 Haziran’ın yıkıldıktan sonra Ankara Çukurambar’daki bir binayı kiralayarak hizmet vermeye başlayan İller Bankası’nın durumunu Meclis gündemine taşıdı. Emir, İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün ne zaman kiradan kurtulacağını sordu.

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin önemli mimari ve kültürel miraslarından biri olan Ankara Ulus’taki İller Bankası binası, 2016 yılında tescili kaldırılarak önce boşaltılmış ardından da 16 Haziran 2017 tarihinde tepkilere rağmen yıkılmıştı.Yıkımın ardından Çukurambar’daki bir binayı kiralayarak hizmet vermeye başlayan İller Bankası’nın halen kiracı olarak faaliyetlerine devam etmesine ilişkin Emir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

‘SAYIŞTAY DA UYARMIŞTI’

Sayıştay’ın da raporunda İller Bankası’nı uyardığına dikkat çeken Emir, Sayıştay’ın Çukurambar, Dışkapı, Kızılay ve Macunköy olmak üzere toplam 4 farklı yerde hizmet veren bankanın Ankara’daki tüm hizmet birimlerinin bir arada toplanmasını sağlayacak büyüklükte bir Genel Müdürlük hizmet binasının bir an önce yapılmasının yararlı olacağı yönünde tavsiyede bulunduğunu hatırlattı.

Emir, İller Bankası Genel Müdürlüğünün ne zamandır kiracı olarak ikamet ettiği Çukurambar’daki yeni yerinde faaliyet gösterdiğini ve söz konusu binanın kaç yıllığına ve aylık ne kadar bedel karşılığında kiralandığını sordu.

Bankanın genel müdürlük binasının yapımına başlanıp başlanmadığını, başlandıysa nereye yapılması ve ne zaman tamamlanmasının planlandığının açıklanmasını isteyen Emir, “Başlanmadıysa, gerekçesi nedir; ne zaman yapılması planlanmaktadır?” sorusunu yöneltti. (Ankara/EVRENSEL)

İller Bankası binasının yıkımına tepki