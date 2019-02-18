İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı fabrika ve mahalle toplantılarıyla belirlenen Tuncay Sağıroğlu oldu: İşçi ve emekçiler seçeneksiz değil!