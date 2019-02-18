İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk
EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile partilerin seçim beyannamelerini konuştuk.
18 Şubat 2019 14:57Son Güncellenme Tarihi: 18 Şubat 2019 16:49
Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: İskender BayhanEmek Partisiyerel seçim
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