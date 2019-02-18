Koop-İş H&M’de çoğunluğu sağladı

Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası, örgütlenme çalışması sürdürdüğü H&M’de çoğunluğu sağladı. H&M’nin Türkiye’de 72 mağazasında 3 bin 100 çalışanı bulunuyor.

İlk kez bir giyim mağazası zincirinde çoğunluk sağlanırken, yetki tespitinin kesinleşmesinin ardından toplu iş sözleşmesi süreci başlayacak. Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar 18 ayda örgütlendiklerini söyleyerek, perakende giyim mağazalarında çalışan işçilerin ilk defa bir sendikada çoğunluğu sağladığını söyledi. Alemdar, şu anda işyerlerinden taleplerin toplandığını ve daha önce mobilya ve ev eşyası mağazaları zinciri Ikea’da olduğu gibi burada da toplusözleşme yapmak istediklerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)