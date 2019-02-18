18 Şubat 2019 12:50

MB’den piyasaya 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar

Merkez Bankasının zorunlu karşılık indiriminin piyasaya yaklaşık 3,3 milyar TL ve 2,3 milyar dolar sıcak para sağlayacağı tahmin ediliyor.

MB’den piyasaya 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar

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    Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkları (ZK) tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürürken, bankaların TL zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkardı.

    Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, “Aynı rezerv opsiyon kullanımı oranları ile, bu kararın bankalara 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altın likiditesi sağlanmış olacağını tahmin ediyoruz. Miktarın nispeten sınırlı boyutta kalması, parasal koşullar üzerindeki etkinin de sınırlı kalabileceğini düşündürüyor” dedi.

    “Ancak son dönemde kredi büyümesinde görülen ölçülü toparlanma eğiliminin devam etmesi konusunda destekleyici olacaktır” diyen Işık, “Çetinkaya’nın açıklamaları, faiz indirimleri için acele edilmeyeceğini düşündürmektedir. Yine de parasal koşulları rahatlatacak daha güçlü adımlarla devam edilmesi durumunda, faizlerin yüksek seviyesine rağmen piyasa üzerinde negatif etki görülebilir” şeklinde konuştu.

    Reuters’ın görüşlerine başvurduğu diğer bankacılar da, TCMB’nin ilgili adımının yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite sağlayacağını belirtti. TCMB verilerine göre bankalar 83 milyar TL zorunlu karşılığın 24.3 milyar TL’sini TL cinsi, 8.9 milyar dolar karşılığını döviz cinsi, 8 milyar dolar karşılığını altın cinsi ve 430 milyon dolar karşılığını hurda altın cinsi tutuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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