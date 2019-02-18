Jeofizik mühendislerinden Eğridere uyarısı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta yağışlardan sonra yaşanan heyelan sonucu mahalle ikiye bölündü. Heyelan sonucu 15 ev boşaltıldı, bir ev ise tamamen yıkıldı.

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinan Can Öziçer, aşırı yağışlar sonrası kilin şişmesiyle yerin sabun gibi kaydığını belirtip, bölgede yapılması planlanan inşaatlar için de uyarıda bulundu. Öziçer, kayalık zemin üzerinde ayrışmış zemin veya şişmeye müsait kil tabakasının bulunmasının, aşırı yağmurlardan sonra böyle sorunları tetikleyebileceğine dikkat çekerek “Bölgede yer hareket etti. Kütle, aşırı yağmurlardan kaynaklı bir doyum noktasına ulaşmış olabilir. Aşırı yağmurlardan sonra kilin şişmesi ile birlikte yer sabun gibi kayıyor” dedi.

Bölgenin ‘afete maruz alan’ ilan edilip edilmeyeceğine dair kararın, uzmanlarca yapılacak incelemelerin ardından belli olacağını belirten Öziçer, bölgede yapılması planlanan inşaatlar için de uyarıda bulunarak şunları söyledi: “Kayalık zeminde, zemin incelemelerinin ne kadar önemli olduğunu da bu tür olaylarda görmüş oluyoruz."

Aşırı yağışlardan sonra bir süredir devam eden yer hareketliliği sonucu başlayan heyelan nedeniyle 1 ev tamamen yıkılırken, çok sayıda ev ve hayvan damı zarar gördü. Bölgedeki birçok evin duvarında çatlaklar oluştu. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA