Beyrut’ta binler ‘hükümete güven yok’ dedi

Lübnan’da seçimden aylar sonra Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan “Ulusal Birlik” hükümeti, önceki gün 6 ret oyuna karşı 111 oyla parlamentodan güvenoyu aldı. Binlerce Lübnanlı ise ülkedeki ekonomik ve sosyal duruma karşı Pazar günü başkent Beyrut’ta sokağa çıkarak ikinci kez “Hükümete güven yok” dedi.

Protesto, Lübnan Komünist Partisi, Nasırcı Halk Hareketi, Komünist Eylem Örgütü, Öncü Parti, Ulusal Hareket, Bağımsız Sendikalar Hareketi, Ulusal Sendikalar Konfederasyonu ve bir dizi sivil kuruluşun çağrısıyla gerçekleşti.

Bişara Huri meydanında toplanan kitle daha sonra Beyrut belediyesine oradan da kent merkezindeki Riyad el Salah meydanına yürüdü.

Yürüyüş boyunca Lübnan yönetiminin işçilere, emekçilere ve çiftçilere yönelik ekonomik ve sosyal programını reddeden sloganlar atıldı. İktidarın siyasi kararlarıyla hakimiyet kuran bankacılık sektörüne de tepki gösterildi.

Fotoğraf: Lübnan Komünist Partisi

HÜKÜMET PROGRAMI HALK KARŞITI

Kamu Sektörü Çalışanları Birliği Eski Başkanı Dr. Mahmud Haydar, yaptığı konuşmada “Bugün farklı güçlerden ve sektörlerden işçiler, çiftçiler, öğrenciler, gençler, kadınlar, öğretmenler, öğretim görevlileri, emekliler ve işsizler bir araya geldi. Sokakta ve tepkinizi kayıt altına almak için bir araya geldiniz. Pozisyonumuz açık; hükümete güven yok, güven yok, güven yok” ifadelerini kullandı.

Hükümetin halk karşıtı politikaları hayata geçirme hazırlığı yaptığını belirten Haydar konuşmasının devamında, “Dün hepimiz Maliye Bakanının kamu borcunu yeniden düzenleneceğini söylediğini duyduk, ardından bakan sözlerinden geri döndü. Onların söylediklerini yapmalarını mı bekliyoruz? Doymak bilmiyorlar. Ülkeyi sattıktan sonra ve yoksul halkın sırtına 100 milyar dolarlık kamu borcu yıktıktan sonra halkın iradesini IMF ve Dünya Bankasına ipotek ettiler. İçerdeki para babalarına ve yolsuzluk yapanlara ipotek ettikleri gibi” dedi.

Lübnan, ekonomik olarak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. 6 milyon kişiye ev sahipliği yapan ülke, 100 milyar dolar borçlu. Doğal olarak halkın beklentisi bir an önce ülkenin ekonomik durumunun düzelmesi.

(DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Lübnan Komünist Partisi

Lübnan’da yeni hükümet ve beklentiler