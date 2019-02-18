Bodrum’da beton mikseri devrildi sürücü hayatını kaybetti
Bodrum'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri devrildi. Sürücü hayatını kaybetti.
53 yaşındaki Mehmet Kılıç yönetimindeki beton mikseri, Bodrum-Milas karayolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta sıkışan Mehmet Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemeler tamamlanınca Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Beton mikserinden dökülen harç nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. (Muğla/AA)
Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi
HDP’nin seçim bildirgesi: “Kuşatma”yı yarma mücadelesi!
Kendi yurdunda mülteci çocuklar
Tanzim muhalefeti
Emperyalizm ve Haiti
Demirören'in İddaa başkanlığı: "Burası Türkiye"
Şiir/ Mimarlık (3) (İçi olmayan yapı mimarlık yapıtı mıdır?)