    • Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında

    Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi hastaneye kaldırılırken, 3 işçinin göçük altında kaldığı belirtildi.

    18 Şubat 2019 11:17
    Son Güncellenme Tarihi: 18 Şubat 2019 12:51
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    Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, dağdan kopan dev kayaların altında kaldı. 

    DHA'nın aktardığına göre maden ocağındaki işçilerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, işçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Göçük sonucu dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görüldü. 

    VALİ CİVELEK: İŞ MAKİNELERİ VE SÜRÜCÜLERİ KAYANIN ALTINDA

    Maden alanına giden Muğla Valisi Esengül Civelek DHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken, düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı, hastaneye sevk edildi. 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi. 

    Göçük altında kalan işçilerin ise Servet Çapacıoğlu, Şükrü Otlak ve soyadı henüz tespit edilemeyen Engin olduğu belirtildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

    Ekran görüntüsü DHA'ya ait videodan alınmıştır.

    Fotoğraf: DHA

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