Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi toprak altında



Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sonucunda 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayanın altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi bulunan işçinin kimliği araştırılıyor. Bu arada, kaya altında kalan işçilerin kamyon şoförü Şükrü Otlak ile ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu olduğu belirlendi.

Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, dağdan kopan dev kayaların altında kaldı.

DHA'nın aktardığına göre maden ocağındaki işçilerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, işçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan kamyon şoförü Tayfun Akıncı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu olduğu kaydedildi.

Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sonunda 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

"KAYA BLOKLARI YERİNDEN OYNADI"

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kömürcüoğlu şirketine ait Albit maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan Çınartaş Endüstri Anonim Şirketi tarafından çalışma esnasında göçük oldu, meydana gelen göçük nedeniyle 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmıştır. Maden ocağında bugün patlatma olmadığı belirlenmiş, önceden yapılan patlatma alanındaki albit madenlerinin (kaya bloklarının) sahadan kaldırılması esnasında kaya bloklarının yerinden oynaması sonucu sahada çalışmakta olan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu, kamyon şoförleri Şükrü Otlak, Tayfun Akıncı göçük altında kalmıştır. Şirket çalışanları tarafından Tayfun Akıncı göçük altından çıkartılmış ve Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, hayatı tehlikesi yoktur. Göçük altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde bizzat Cumhuriyet başsavcısı ve dış nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile birlikte keşif icra edilecektir. 1 Cumhuriyet savcısı gerekli talimatları verecek, 1 Cumhuriyet savcısı da derhal ölü muayene işlemlerini icra edecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

VALİ CİVELEK: İŞ MAKİNELERİ VE SÜRÜCÜLERİ KAYANIN ALTINDA

Maden alanına giden Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından yapılan ilk açıklamada "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken, düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı, hastaneye sevk edildi. 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" denilmişti.

MMO: MALİYET HESABI, BİLİM VE TEKNİĞİN YOK SAYILMASI NEDENİYLE YAŞANIYOR

Milas'ta yaşanan maden kazasını Evrensel'e değerlendiren Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel şunları söyledi: "Bize gelen bilgilere göre Muğla’nın Milas ilçesinde özel sektöre ait tek kademe halinde çalışan feldspat ocağında meydana geldi. Kademenin yüksekliği 40 metre. Burada bir kenarı 8-10 metre yüksekliğinde olan bir ana kütle ve beraberinde 50-60 tane irili ufaklı kavlakların düşmesi sonucu oluşmuş bir kaza. Kavlakların altında bir kamyon ve iş makinesi kaldığı düşünülüyor. 3 işçinin altta olduğu birinin cansız bedenine ulaşıldığı söyleniyor. Gelen bilgilere göre umut bulunmamakta ama umudumuzu yaşatmak istiyoruz. Kazanın en önemli nedeni ocakta kademe yapılmaması ve şevlerin oluşturulmaması. 30-40 metrelik tek kademeli ocakta kavlak kontrolü zorlaşıyor. Çok rahatlıkta önlenebilecek bir kazayken üç işçinin kayaların altında kaldığı bir kaza oldu.

Maliyet hesabı nedeniyle tek kademe yapıyorlar. Mühendis emeği dahi maliyet olarak görünüyor. Türkiye’de bilimsel madenciliğe önem verilmediği için ocaklarımız bilim ve tekniğe göre de çalıştırılmıyor. Ekonomik nedenler, bilim ve tekniğe uygun olarak yapılmaması ölümlere neden oluyor.

Maden kanunundaki düzenlemelerle bu sorunların çözülmeyeceğini söylemiştik. Soma’dan sonra toplu ölümler yaşanmadı ama 4-5 kişilik ölümlerin olduğu pek çok kaza oldu. Biz o zaman da Soma’dan sonra kazalar devam edecek demiştik. Ve kazalar devam etti. Önlenebilecek kazalar, ölümlere neden oluyor." (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

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