YÖK'ten Suriyeli mülteci öğrencilerle ilgili iddialara dair açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli mültecilerin Türkiye'de sınava girmeden üniversiteye girebileceği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarının YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtilerek söz konusu paylaşımların gerçek dışı bilgiler içerdiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

YÖK'ün açıklamasında "Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK’ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Suriyeliler: Nefret bizi daha çok üzüyor

Uşak'ta 300 kişilik grup Suriyeli mültecilerin evlerine yürüdü