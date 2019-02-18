"Düz Dünyacılar"ın sayısındaki artışta Youtube’un rolü var

Araştırmacılar, Dünya’nın düz olduğunu düşünenlerin sayısındaki artışta Google’a ait video paylaşım sitesi Youtube’un rol oynadığına inanıyor.

Guardian'ın haberine göre araştırmacıların bu fikirde olmasının temel nedeni 2017’de ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Rayleigh’de, geçtiğimiz yıl ise Colorado’ya bağlı Denver’da katıldıkları Düz Dünyacılar Hareketi yıllık toplantıları.

Texas Tech Üniversitesi’ndeki araştırmanın başındaki Asheley Landrum, 30 katılımcıyla görüştüklerini ve bu katılımcıların 29’unun son 2 yılda Youtube’daki ilgili komplo teorisi videolarını izleyerek “Düz Dünyacı” olduğunu belirtiyor.

Görüşmelerden öğrenilene göre Düz Dünya videolarıyla ilgili içerikler arasında gösterilen diğer popüler komplo teorisi videoları arasında 11 Eylül senaryoları ve Nasa’nın Ay’a gerçekten çıkıp çıkmadığı gibi konular var. Landrum, en popüler videolardan biri olan “Dünya’nın dönen bir küre olmadığına dair 200 kanıt” başlıklı videonun etkisini, İncil yorumcularından, komplo teorisyenlerine çok sayıda zihniyete hitap etmesine bağlıyor.

YOUTUBE ALGORİTMASINI GÖZDEN GEÇİREBİLİR

Çalışmanın sonuçlarını Washington DC’deki Amerikan Bilimsel İlerleme Birliğinin yıllık toplantısında açıklayan Landrum, Youtube’un algoritmalarını yeniden gözden geçirmeyi düşünebileceğini söyledi. “Youtube’da çok sayıda faydalı bilginin yanı sıra dezenformasyon yayan içerikler de var. Algoritmaları, bu tip şeyleri kabul etmeye daha yatkın insanlar için tavşan yuvasına inmeyi kolaylaştırıyor” diyen Landrum, bilim insanlarına da topluma gerçekleri etkili bir şekilde anlatacak Youtube videoları hazırlamaları çağrısında bulundu. (DIŞ HABERLER)

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