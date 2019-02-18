18 Şubat 2019 10:34
İstanbul’da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji, İstanbul’da hafta sonu havanın soğuyacağını, karla karışık yağmurun beklendiğini duyurdu.
Fotoğraf: Pixabay
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek.
21 Şubat Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul’da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek.
Raporda, yüksek kesimlerde kar ihtimali olduğu da vurgulandı. (İstanbul/DHA)
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