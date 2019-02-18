Binali Yıldırım'ın garsonunu müşavirliğe atadığı ileri sürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın, özel garsonu Zeynel Nar’ı, Meclis’te müşavir kadrosuna atadığını ileri sürdü.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, bugün TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesi beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ayrılmadan önce yakın çalışma ekibinde bulunanları "kayırdığı" ve bu durumun da personel arasında tepkiye neden olduğu belirtildi.

Yıldırım'ın özel garsonu Zeynel Nar'ı müşavir kadrosuna aldığı ve Nar'ın ek göstergeden de yararlanacağı ifade edilirken, Öztürk'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, atamayı şu sözlerle değerlendirdi:

MAHMUT TANAL: KADROLAŞMAK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTIR

“TBMM başkanlığından İsmail Kahraman da ayrılırken yakın ekibindekilere kıyak geçip müşavir yaptı. Hatta özel berberini meclis kadrosuna aldırdı. Binali bey de ondan geri kalmadı. Bazıları da şoförlerini istisnai kadrodan memur yaptılar. 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde teknik elemanlar için kullanılan bu maddeyi keyfi olarak görev ve yetki suiistimaline çevirdiler. KPSS ile alınması gereken göreve ileri yollarla memur alınıyor. Bu yolsuzluktur, liyakatsizliktir, kayırmadır. Kendi garsonunu müşavir yapan meclis başkanı Allah korusun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa kim bilir neler yapar. Giderayak kadrolaşmak görevi kötüye kullanmaktır.”

Zeynel Nar'ın TBMM lokantasında şef garson olduğu ve bundan sonra da müşavir unvanı ile garsonluğu sürdüreceği bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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