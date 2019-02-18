Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentinde bir ağacın tepesine çıkan dağ aslanı "kurtarıldı."

BBC'nin haberine göre dağ aslanını ağacın yakınlarındaki evinin bahçesindeyken gören bir kişi, yetkililere haber verdi.

Bunun üzerine 15 metre yükseklikteki ağaçta operasyon başlatıldı. Dağ aslanı, indirilmeden önce iğneyle uyuşturuldu. Biyologlar tarafından durumu değerlendirilen dağ aslanı daha sonra yeniden doğaya salındı.

Fotoğraf: Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı

Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı’na bağlı çalışan Biyolog Kevin Brennan, genç dağ aslanlarının normal habitatlarının dışına çıkarak keşifte bulunmalarının yaygın görülen bir durum olduğunu söyledi.

Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı’ndan Rick Fischer, dağ aslanını ağaçta bırakmanın çevre halkı için güvenli olmayacağını belirtti. Fischer, itfaiyecilerin kısa sürede olay yerine gitmemesi halinde dağ aslanını ağaçtan indirmenin çok zor olacağını söyledi.

Dağ aslanları insanlara nadiren saldırıyor. Kuzey Amerika’da son 100 yıldaki saldırı sayısı 10’un altında. Ancak şubat ayının başında Kuzey Colorado’da bir dağ aslanı, koşu yapan erkeğe saldırmıştı. Adamın, dağ aslanını boğuşma sırasında öldürdüğü belirtilmişti. (DIŞ HABERLER)