Sağlıkta veresiye dönemi: ‘3 bin TL üstü için 240 gün beklersin’

Gazeteci Çiğdem Toker, bugün yayımlanan köşesinde kamu hastanelerinde yaşanan ödeme krizine dikkat çekti.

“Kamunun sağlık sistemi ciddi ödeme krizi içinde” diyen Toker, “Bakmayın AKP'nin yerel seçim propagandası uğruna, Bilkent Şehir Hastanesi'nin bitmeden açılmasına onay verişine. Gerçekler farklı” dedi ve Trabzon Valiliğine ait resmi yazıyı örnek gösterdi.

13 Şubat 2019 tarihli Trabzon Valiliği üst başlıklı yazının kamu hastanelerinin içinde bulunduğu derin nakit darboğazını belgelediğini ifade eden Toker, “Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi alım yapacak. Seyyar röntgen cihazı için 26 adet şarj edilebilir bataryaya ihtiyacı var. ‘Doğrudan temin yöntemiyle’ firmalardan teklif istiyor. Sayfanın altında not: ‘Ödeme süresi, hastanenin nakit durumuna göre değişecek: 3 bin TL altı ödemeler 90 gün, 3 bin TL üstü ödemeler için 240 gün.’ Yani ihaleyi kazanacak olan firma, döviz üzerinden ithal edilen bataryaları hastaneye teslim edecek. Ama parasını Ekim 2019'da alacak” bilgilerini paylaştı. (HABER MERKEZİ)