Fransa Sağlık Bakanı: Sarı yelekliler radikalleşti

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn LCI televizyonunda sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı Yeleklilerin radikalleştiğini iddia eden Buzyn, eylemlerin sona erdirilmesini istedi.

Eylemlerde Ulusal Meclis ve bakanlıkların hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Buzyn, sarı yeleklilerin eylemlerinde her hafta şiddet olayları yaşandığını söyledi.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri üçüncü ayını doldurdu.

Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı. (Paris/AA)