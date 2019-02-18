18 Şubat 2019 07:25

Venezuela’ya gelen AP üyeleri havalimanından geri döndü

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek için Venezuela’ya gelen AP üyeleri ülkeye alınmadı.

Venezuela’ya gelen AP üyeleri havalimanından geri döndü

Juan Guaido | Fotoğraf: Marcelo Perez Del Carpio/AA

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    Venezuela hükümeti, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini havaalanından geri gönderdi.

    Avrupa'daki sağ partilerden AP üyeleri İspanyol Gonzalez Pons, Gabriel Mato Adrover, Jose Ignacio Salafranca ve Juan Salafranca ile Hollandalı Esther de Lange ve Portekizli Paulo Rangel, Guaido'nun daveti üzerine Venezuela'ya geldi. Simon Bolivar Havaalanında pasaportları alınan AP üyeleri, bir süre burada bekletildikten sonra Iberia Havayollarına ait bir uçakla geri gönderildi.

    Gonzalez Pons, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Guaido tarafından davet edilen ilk uluslararası heyet” olduklarını belirterek, “Bugün kovuluyoruz. Yarın özgür bir Venezuela'ya geri geleceğiz” ifadesini kullandı.

    Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise hükümetin, ülkeyi komplo amacıyla ziyaret etme niyetindeki bir grup parlamenteri, kabul edilmeyecekleri ve provokasyondan kaçınmaları konusunda diplomatik kanallar aracılığıyla uyardığını belirtti. Ülkesine saygı duyulmasını isteyen Arreaza, “Venezuela, Avrupa aşırı sağının, başka bir iğrenç müdahaleci eylemiyle ülkedeki barış ve istikrarı bozmasına izin vermeyecek” dedi.

    BOLTON'DAN KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI DUQUE'YE VENEZUELA TEŞEKKÜRÜ

    Öte yandan ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela için gönderdikleri insani yardım malzemelerini ülkesine kabul etmesi dolayısıyla Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye teşekkür etti.

    Bolton, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine yolladıkları insani yardım malzemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuelalılara yönelik yardımı Kolombiya'da kabul ettiği için Devlet Başkanı Duque'ye teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. (Caracas/AA)

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