Galatasaray, geriye düştüğü Kasımpaşa maçından 4-1 galip ayrıldı

Tartışmalı 15 Temmuz Meydanı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

İzmir'de ismi ve davalık imar planları ile tartışmalara neden olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı.