17 Şubat 2019 21:46

Galatasaray, geriye düştüğü Kasımpaşa maçından 4-1 galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, geriye düştüğü maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, geriye düştüğü Kasımpaşa maçından 4-1 galip ayrıldı

Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA

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    Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Kasımpaşa, evinde Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray’ın 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçta Feghouli 3 gol atarak hat-trick yaptı.

    Kasımpaşa, 14’üncü dakikada öne geçti. Ceza sahası yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Trezeguet’nin falsolu vuruşunda top Muslera’nın solundan ağlarla buluştu.

    Galatasaray’ın 22’nci dakikada sol taraftan kullandığı korner sonrası Koita’dan seken topa hareketlenen Belhanda’nın ceza sahası dışında topu düzelttikten sonra sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

    28’inci dakikada sol tarafta topla buluşan Belhanda, ortasını altıpas içinde Feghouli’ye doğru çıkardı. Feghouli’nin havadan gelen topa dokunarak ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti: 1-2.

    53’üncü dakikada orta alanda topla buluşan Donk’un havadan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli’nin ceza sahasına girerken aşırtma vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-3.

    68’inci dakikada Feghouli hat-trick yaptı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyekuru’nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin topu sürdükten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-4.

    Bu sonuçla Galatasaray 42 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. (İstanbul/DHA)

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