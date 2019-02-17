Marx’ın mezarına yönelik saldırılara tepki: Korkunun ecele faydası yok

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı'ndaki anıt mezarının iki haftada ikinci kez saldırıya uğraması EMEP, DAY-MER, Britanya Komünist Partisi ve Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

Aralarında 68 kuşağı gençlik önderlerinden Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner'in de bulunduğu eylemciler, Marx'ın anıt mezarına çiçek bıraktı.

"ZAFER BİLİMSEL SOSYALİZMİN OLACAKTIR"

Eylemde konuşan DAY-MER Yönetim Kurulu ve EMEP Üyesi Arif Bektaş, saldırıyı ağır bir dille kınadı. Saldırının Marksizme yapıldığını belirten Bektaş, "Bu saldırı yeni değil, Karl Marx'ın yaşadığı dönemden bu yana süregelmektedir. Saldırganlar şunu bilmelidir ki, korkunun ecele faydası yoktur. Zafer eninde sonunda Karl Marx'ın geliştirdiği bilimsel sosyalizmin olacaktır" dedi.

EMEP ve Türkçe-Kürtçe konuşan toplumun bu tür saldırıları hoşgörüyle karşılamadığını vurgulayan Bektaş, girişlerden ücret alan mezarlık yönetimini sorumsuz davranmakla suçladı.

"MARKSİZM KARŞISINDA FAŞİZM VE KAPİTALİZMİN ÖLÜMÜ ENGELLENEMEYECEKTİR"

Fotoğraf: Evrensel

Britanya Komünist Gençlik Ligi adına yapılan konuşmada da saldırının aptalca bulunduğu belirtilerek, "Bu saldırılar ırkçı ve faşistler tarafından yapıldı. Saldırıdaki hasar gören mermer yenilebilir, üzerindeki boya silinebilir fakat Marxizm karşısında faşizm ve kapitalizmin ölümü engellenemeyecektir" denildi.

"KRİZDEKİ KAPİTALİZM MARX'TAN VE ONUN DÜŞÜNCELERİNDEN KORKUYOR"

Britanya Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Alex Gordon da mezarlıkta korumasız ve halka açık bir anıta saldırılmasını "hastalıklı bir düşence" olarak niteledi. Gordon, "1883'te bu mezarlığa gömülen Karl Marx'a ve Marksizme saldırı yeni değil. Saldırıyorlar çünkü krizdeki kapitalizm Karl Marx'tan ve onun işçi sınıfını özgürleştirici düşüncelerinden korkuyor. Saldırıya tepki gösteren EMEP ve DAY-MER’li yoldaşlara da teşekkür ederiz" diye konuştu.

İki hafta önceki saldırıda mermer yazısı hasar gören anıt mezara saldırganlar bu kez kırmızı boyayla "Soykırımın mimarı", "Nefret doktrini" ve "Açlığın ideolojisi" yazmışlardı. (Londra/EVRENSEL)

Karl Marx’ın Londra’daki mezarına bir kez daha saldırıldı