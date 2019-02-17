Hayvan hakları savunucusunu tehdit eden müdür protesto edildi

Samim Kerem SAYIN

Elazığ

Elazığ’da 5 yıldır hayvan hakları için mücadele eden Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü öğrencisi, ‘Barınak Meleği’ adlı Instagram hesabıyla tanınan Türkan Ceylan’ın Elazığ Veteriner İşleri Müdürü Fikret Gürocak tarafından tehdit edilmesi, hayvan hakları savunucuları tarafından protesto edildi.

"PERSONELİ 'KONUŞUSANIZ İŞTEN ATARIM' DİYE TEHDİT ETMİŞ"

Elazığ Öğretmenler Evi önünde düzenlenen basın açıklamasında ilk konuşmayı Haytap Hayvan Hakları Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem yaptı. Erdem, 14 Ağustos gecesi Elazığ Barınağında bulunan 100’e yakın yavru ve büyük köpeğin Elazığ Veteriner İşleri Müdürü Fikret Gürocak’ın emri ile barınak personeli tarafından meçhule gönderildiğini söyledi. Olayı duyduktan sonra Elazığ’a geldiğini Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mahsar Ayaz ile görüştüğünü anlatan Erdem “Fikret Gürocak personeli konuşurlarsa işlerine son vermekle tehdit etmiş. Sayın Ayaz inanmadığımızı görünce güvenlik kameralarını izlettirmek istedi. Görüntüler açıldığında yemin eden personellerin hayvanları götürdüğü ortaya çıktı. Ölüme gönderilen canların yerlerini söylemeye mecbur kaldılar. Gördüğümüz manzara içler açısıydı dağın başına atılmış onlarca can 3 gündür aç ve susuz bırakılmıştı” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın Fikret Gürocak’ın işine son vereceğini kendisine söylediğini ve namusu ve şerefi üzerine tarafına söz verdiğini belirten Erdem, verilen bu sözün bugüne kadar tutulmadığını ve her şeyin daha kötüye gittiğine dikkat çekti.

"DEVLETİN MALI KİMSENİN AHIRI DEĞİLDİR"

Erdem, “Devlet içinde devlet kurmuş, içeride mafyacılık oynayan, güçsüzü ezen, tehditler savuran, gözünü dahi kırpmadan hayvan öldüren hatta 'Burası benim ahırım, istediğimi yaparım' diyen bir hekime canları emanet etmek ne kadar doğrudur?” diye sordu.

“Devletin malı kimsenin ne ahırı ne de babasının malıdır. Adama sorarlar nereden alıyorsunuz bu cesareti, kim veriyor size böylesi yetkiyi?” diyen Erdem, Tarım ve Orman Müdürlüklerinin belediyelerle ikili ilişkileri bozulmasın diye olayları görmeyip, bilmeyip, duymadığına dikkat çekti.

"VERİLEN SÖZLER TUTULANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Erdem konuşmasını "Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz namus ve şeref sözünü tutana kadar bu durumu sizlere hatırlatmaya devam edeceğimizi bilin” diyerek sonlandırdı.

"ÜSTÜME YÜRÜDÜ VE ALENEN TEHDİT ETTİ"

Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 5. Sınıf öğrencisi Türkan Ceylan da Elazığ’da 5 yıldır sokak hayvanları için mücadele ettiğini ve artık son raddeye geldiğini söyledi. “Barınak Meleği sayfasından bugüne kadar yüzümü hiç göstermedim ama tehdit almaya başladığımda yüzümü gösterdim ve sizlerden yardım istedim. Hâlâ tehditler alıyorum, tehditler için savcılığa başvuruları yapacağız, gerekenin yapılacağına inanıyorum” diyen Ceylan, hiçbir karşılık beklemediğini, sadece belediye çalışanlarının işlerini düzgün bir şekilde yapmalarını istediğini aktardı.

Ceylan “Sosyal medyaya hiçbir zaman yansıtmasam da çok sorunlar yaşadık. Bu sorunları her zaman kendim çözmeye çalıştım ama artık geldiğim noktada bu sorunları tek başıma çözemeyeceğimi gördüm o yüzden bu buluşma kararını aldım” dedi. Ceylan hayvanlar için uğraşırken Veteriner İşleri Müdürü Fikret Gürocak’ın üstüne yürüğünü ve alenen tehdit edildiğini anlattı. Gürocak’ın kendisini barınağa almak istememesinden dolayı bu buluşmada bütün gerçekleri söylemeye karar verdiğini belirtti.

"BARINAK ÖLÜM KAMPINA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA"

"İmkânları gerçekten iyi olan bu milyonluk tesis ölüm kampına çevrilmiş durumda. Bizler bunlara izin vermeyeceğiz” diyen Ceylan, bir hekim adayı olarak barınağa gittiğini vurguladı. Ceylan, “Oradaki aksaklıkları bütün gerçekliğiyle görebiliyorum. Bu olaylarda sorumlu olan kişilerin istifa etmesini gerektiğini düşünüyorum ve yerine vicdanlı insanların gelmesini istiyorum. Bizlere şeref ve namus sözleri verildi, bu sözlerin tutulmasını istiyorum” dedi.

Barınak Meleği sayfasından paylaştığı bütün görüntülerin gerçek olduğuna dikkat çeken Ceylan, barınaktaki birçok hayvanın hastalık içinde öldüğü belirtti.