Anadolu Efes’i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı aldı

Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek 34. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde zafer, Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun oldu.

Türkiye Kupası'ndaki son zaferini 2016'da yaşayan sarı lacivertliler, bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürdü.

Gigi Datome, 22 sayı ve 7 ribaundluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Sarı lacivertlilerin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas ise 19 sayı ve 8 asistlik katkı verdi.

4 farklı ismin çift haneli sayı ürettiği Anadolu Efes'te, Adrien Moerman'ın 18 sayı ve 8 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı. (SPOR SERVİSİ)