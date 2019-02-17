17 Şubat 2019 20:38
Anadolu Efes’i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı aldı
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Fotoğraf: Evrim Aydın/AA
Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek 34. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde zafer, Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun oldu.
Türkiye Kupası'ndaki son zaferini 2016'da yaşayan sarı lacivertliler, bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürdü.
Gigi Datome, 22 sayı ve 7 ribaundluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Sarı lacivertlilerin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas ise 19 sayı ve 8 asistlik katkı verdi.
4 farklı ismin çift haneli sayı ürettiği Anadolu Efes'te, Adrien Moerman'ın 18 sayı ve 8 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı. (SPOR SERVİSİ)