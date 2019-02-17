Gazeteci Nuh Köklü, öldürüldüğü yerde anıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi'nde 17 Şubat 2015’te arkadaşlarıyla kartopu oynarken esnaf Serkan Azizoğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Gazeteci Nuh Köklü, katledilişinin yıl dönümünde anıldı.

Köklü'nün saldırıya uğradığı Yeldeğirmeni Mahallesi'nde düzenlenen anmada Nuh Köklü ve demokrasi mücadelesinde emek veren, kalemlerini halkın çıkarları için oynatan tüm gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Anmada konuşan CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 4 yıl önce, gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız, yoldaşımız, medya mücadelesinde önemli görevler üstlenen ve her türlü zor koşula rağmen demokrasi mücadelesinde hiçbir koşulda geri adım atmayan, taviz vermeyen, ödün vermeyen, inandığı ilkeler doğrultusunda konuşan, korşturan, mücadele eden, arkadaşlarını yalnız bırakmayan sevgili Nuh'u burada bir nefret cinayetinin sonucunda kaybettik. Nuh'u kaybettiğimiz ilk andan itibaren katilinin yargılanması ve ceza alması için davanın takipçisi olduk. Şu an Nuh'u katleden kişi cezaevinde. Ama ne yazık ki Nuh'un katledilmesine yok açan nefret dili ve nefret anlayışı hâlâ egemenliğini sürdürüyor. Biz Nuh'un anısını mücadelemizde ancak ve ancak bu nefret dilini, bu topraklarda tam anlamıyla ortadan kaldırdığımızda zaferle taçlandırmış olacağız. Bugün Nuh'u bir kez daha anıyor, sadece Nuh'u değil, demokrasi mücadelesinde emek veren, kalemlerini halkın çıkarları için koşturan, oynatan tüm meslektaşlarımızı, tüm gazetecileri de bir kez daha saygıyla anıyoruz."

NUH KÖKLÜ KİMDİR?

1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. BirGün Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV’de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı. (İstanbul/EVRENSEL)