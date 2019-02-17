Samsun Devrimci 78'liler Derneği Başkanı Akşan bağımsız aday oldu

Samsun Devrimci 78’liler Derneği Başkanı ve CHP üyesi Cengiz Akşan, Gazi Sahnesi'nde düzenlediği basın açıklamasıyla İlkadım belediye meclis üyeliği için bağımsız aday olduğunu duyurdu.

Açıklamasında CHP üyesi olduğunu ve 35 yıldır devrimci mücadelenin içinde yer aldığını belirten Akşan, emek ve demokrasi mücadelesi saflarından ayrılmayacağını söyledi. Yaklaşık 4 aydır sahada CHP aday adayı olarak çalışma yaptığını belirten Akşan, ancak ittifakta İlkadım'ın İYİ Parti'ye bırakılmasına sıcak bakmadığını ve bu nedenle bağımsız aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Akşan açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Mücadeleme sahip çıkmak için bu kararı verdim. Hiç kimseyle hiçbir şekilde pazarlığa girmedim. Kirli ilişkiler içinde bulunmadım. Önce insan dedim. Hiçbir ayrım yapmadan bütün halkın, emekçilerin yaşadığı sorunları ve çözümünü merkeze koydum. Ve şuna inanıyorum: Bu işler sadece parayla pulla olacak işler değil; bu işler emek ister, özveri ister, samimiyet ister. İnsana dokunmadan hiçbir şey başarılamaz. Bir sarı yelek, bir megafon ve bir işçi bareti ile çalışmamı yürüteceğim. Bütün dostlarımdan, emek ve demokrasi güçlerinden destek bekliyorum." (Samsun/EVRENSEL)