17 Şubat 2019 16:33

"Karataş Belediye Başkanı tüm parayı çekti, emekçiler maaş alamıyor"

Tüm Bel-Sen ve Genel-İş: Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, belediye emekçilerinin ücreti için alınan parayı çeşitli ödemeler gerekçesiyle çekti.

"Karataş Belediye Başkanı tüm parayı çekti, emekçiler maaş alamıyor"

Fotoğraf: AA

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana Karataş Belediyesinde örgütlü olan Tüm Bel-Sen ve Genel-İş, Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal’ın, belediyedeki emekçilerin maaşlarının yatırılması için İller Bankasından alınan parayı çeşitli ödemeler gerekçesiyle çektiğini, işçi ve emekçilerin ücret alamadığını söyledi. İddiayı sormak istediğimiz Boğaçhan Ünal’ın telefonlarına ise ulaşamadık.

    Yeni dönemde aday gösterilmeyen Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, haksızlığa uğradığını belirterek CHP’den istifa edip MHP’ye geçtiğini açıkladı. Ünal’ın işçi ve emekçilerin ücretinin ödenmesi için belediye kasasındaki parayı çeşitli ödemeleri gerekçe göstererek aldığı belirtildi. Ücretlerinin uzun süredir eksik yattığını ifade eden emekçiler borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini belirterek ücretlerinin yatırılmasını istedi. Karataş Belediyesinde örgütlü olan Tüm Bel-Sen’in Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, “İller Bankasından gelen para önce işçiye, memura sonra müteahhide ödenir. Bu tam tersini yapıyor. Devletin ödediği maaş emanete alınamaz, bölünemez. Zimmete para geçirme suçudur. Maaşların ödenmesi hususunda bir resmi yazı ile uyarıda bulunduk. Yazımıza karşılık verilmez ve çalışanların maaşları ödenmezse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

    Belediyenin mart ayına kadar memura maaş ödeyemeyecek durumda olduğunu dile getiren Çelik, “Kasadan öncelikli ödemeler müteahhit ödemeleri deyip alıyor. İşçinin memurun maaşını ödeyemez duruma geliyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'den 400 bin lira alıp maaşları ve geçmişten kalan alacaklarınızı ödeyeceğim diyor. Ancak ayın 15'i geldiğinde maaşlar yatmıyor” dedi.

    Konuyla ilgili görüştüğümüz belediyede yetkili Genel-İş Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu da yaşananları doğrulayarak işçilerin de mağdur olduğunu, pazartesi günü Tüm Bel-Sen’le birlikte işçilerle görüşüp sorunun çözümü için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

    EMEKÇİLER: BORÇLARIMIZI ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİK

    Görüştüğümüz belediye emekçileri de bir süredir maaşlarının eksik yatırıldığı için ödemelerinde gecikmeler olduğundu, bankalara karşı büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek “Bin 500 lira maaş aldığımız aylar oldu. Kimisinin psikolojik sorunları oldu. Ailesi ile tartışan arkadaşımız da oldu. Ödememiz 2 bin lirayken 1500 kesinti yapılınca evime bir şey getiremiyoruz. Borçlarımız birikti. Şimdi maaşımız hiç yatmayınca daha büyük sıkıntıya girdik” dedi.

    Belediyede seçimlerinin yaklaşmasından kaynaklı personel sayısının arttırıldığını dile getiren emekçiler, “Personel sayısı fazla olunca memura, işçiye kadrolu çalışına maaşları eksik yatırılmak zorunda kalındı. Seçim yaklaştı sayı artmaya başladı. Bir yıldır sıkıntı yaşamaya başladık. Ocak ayında devletin verdiği zamla birlikte TİS’ten kazandığımız katkıları da alamadık. Çocukları okuyan memur arkadaşlarımız da var. 15’inde herkesin ödemesi var. herkes muzdarip” dedi. Emekçiler, “Belediye başkanı gerekirse devlet memurunu alıp onun yerine işçiyi görevlendiriyor. Bu yüzden memurlar da bir şey diyemedi” dedi.

    Ünal’a edindiğimiz tüm telefon numaralarından ulaşamayı denedik ancak sonuç alamadık.

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