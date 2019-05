Evrensel’e Tarsus Cezaevine ‘iftira attın’ davası açıldı

Meltem AKYOL

İstanbul

Evrensel'e bir dava daha açıldı. Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gün yüzüne çıkaran yazı ve haberlerimiz nedeniyle Evrensel'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsmail Cem Şimşek’e cezaevine ‘iftira’ suçlamasıyla dava açıldı. Bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yarın saat 11.00’de, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Açılan yeni davaya ilişkin konuşan Avukat Devrim Avcı, Cumhurbaşkanına, bakanlara ‘iftira’ suçlaması sonrası şimdi kurumlara dönük eleştirel haber yapmanın engellenmek istendiğini söyledi. İddianamenin alelacele hazırlandığını söyleyen Avcı, Avukat Tugay Bek imzalı yazının bile suçlamaya konu yapıldığını söyledi. Burada ‘iftira’ suçlamasının yapılamayacağını belirten Avcı, “Cezaevine ilişkin soruşturma var mı, buna ilişkin bir bilgi yok. Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün "Ben baktım böyle yapmış mıyım, yok yapmamışım. Demek ki bana iftira attınız’ gibi kendi kendine soruşturması söz konusu” dedi.

İMZALI YAZI DA DAHİL EDİLDİ

Tarsus 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Evrensel'e 3 Ağustos 2018’de yayımlanan “Tarsus’ta işkence iddiaları” ve 9 Ağustos 2018’de yayımlanan “Tarsus Cezaevinde gerilim hat safhada” başlıklı haberler ile 6 Ağustos 2018’de yayımlanan Avukat Tugay Bek’in imzası ve “Afrin’den getirildiler Cezaevinde unutuldular” başlıklı yazı nedeniyle soruşturma açılması talebiyle şikayette bulundu. Cezaevi yönetimi, cezaevine ilişkin haberlerler ile “Tarsus Cezaevine iftira” atıldığını iddia etti.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Cem Şimşek’in savunmasının alınması amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazıldı ancak sonuç beklenmeden dava açıldı.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cem Şimşek | Fotoğraf: Evrensel

Hazırlanan iddianamede ise, “Yapılan haber, yorum ve bu yazılar üzerine atılan başlıkların Cezaevi İdaresi Görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olduğu, bu bağlamda hukuki açıdan korunan değerin objektif ve gerçekleri yansıtacak, kişilerin hakkını ihlal etmeyen ve aşağılayıcı olmayan, doğru haber ve yorumlar ile eleştiriler olduğu, bunun aksinin kabulünün kişiler hakkındaki asılsız iddia ve bu iddiaya dayalı aşağılayıcı şekilde kullanılan sözlerin yaptırım dışı tutulması gerektiği gibi bir sonuca götüreceği ve bu kabulün hukukun temel prensiplerine aykırı olduğu, bu suretle atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İddianamede Şimşek’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARDAN SONRA KURUMLAR

Davaya ilişkin konuşan Avukat Devrim Avcı, “Şimdi bir kere iftira suçunun unsurları oluşmamış burada. Eski ceza kanununda iftira ile ilgili düzenlemede basın yayın yoluyla iftira gibi bir düzenleme yoktu. Ama şimdi yeni TCK’de buna “basın ve yayın yoluyla...” diye bir madde daha eklendi ki bu hakikaten son derece tehlikeli bir şey. Bu davada görüyoruz. Yani bir kurum, kişi, şirket; aleyhlerine çıkan herhangi bir eleştirel haberi-yazıyı, artık “bana iftira atıldı” diye şikayet edebiliyor. Bu özellikle suç örgütü kurmadan vs. yargılanan şahıslar açısından da geçerli olacak. Hırsızlıktan yargılanıyor biri gerçekten, hakkında dava açılmış vs. basın bunun haberini yaptı diye, “basın bana iftira attı” diyerek şikayette bulunabiliyor. Bu nede demek, siz basını her an, her zaman tetik üstünde durur bir hale getirebiliyorsunuz. Yani biz Cumhurbaşkanına, bakanlara falan dönük haberlerde görüyorduk. Artık her eleştirel haber ‘iftira’ diyerek dava açılabilir hale getiriyorlar” dedi.

"'HİÇBİR DEVLET KURUMUNU ELEŞTİRME" BASKISI BU"

Avcı devamında şunları söyledi: “Ceza infaz kurumuna giden bir avukatın beyanlarına, üstelik bu avukat Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı, dava açılıyor. Bu dava da sorumlu yazı işleri müdürüne açılıyor. Zaten hukukçu olarak cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini incelemekle görevli. İşini yaptığı için bu beyanlarda bulunmuş. Müvekkili, hükümlü ya da tutuklularla görüşmüş. Yani aleyhe olan her haber de adli soruşturma açılabilir. Devlet kurumunu eleştirdiğiniz takdirde bu tür yargılamalarla yüz yüzesiniz demektir. Basın üzerinde ayrı bir yaptırım.”

CEZAEVİ KENDİ KENDİNİ SORUŞTURDU HERHALDE

Avcı burada bahsi geçen konulara ilişkin ‘iftira’ suçlamasının yapılamayacağını belirterek “Dava dosyasında idari soruşturma var mı, kovuşturma var mı? Bunu yapan görevlilerle ilgili dava açılmış mı? Bunlar da muğlak dosyada bunlarla ilgili bilgi, belge de yok. Dolayısıyla Tarsus Ceza İnfaz Kuruma Müdürlüğünün ‘ben baktım böyle yaptım mı diye, yok yapmamışım. Demek ki bana iftira attın’ gibi kendi kendine soruşturması söz konusu” ifadelerini kullandı.

BAŞKA GAZETELERİN HABERLERİ DE SUÇLAMA KONUSU

Avcı şunları söyledi: “Basın davalarında en temel husus eser sahibinin olup olmaması. Ona göre sorumlu müdüre yaptırım var. Basın kanununda açık şekilde düzenlenmiş durum. Adana barosuna kayıtlı Avukat Tugay Bek’in yazısı var dava konusu olan haberler arasında. Kendi imzalı yazısı. Bu yazının bıraya dahil edilmesi iddianame apar topar yazıldığını da gösteriyor.

Dava dosyasında sadece Evrensel gazetesine ait olan haberler değil, Mezopotamya Ajansı’na ait haberler, Birgün, Cumhuriyet, Güney gazetelerinin haberleri de söz konusu. Bir sürü haber konunca sanki iddiaları güçlenecekmiş gibi düşünmüş olmalılar. Cumhuriyetin bizimle ilgili bir tasarrufu olamaz. Diğer gazeteler için de öyle. Demek ki bu husus kamuoyunda tartışılan bir husus olmuş demek ki. Diğer basın organlarında da yer almış diye bakılacağına...”

‘PARADİSE’ DAVASINDA KARAR DURUŞMASI YARIN

Fotoğraf: Evrensel

Paradise belgeleri ile ilgili haberlerimiz nedeniyle Evrensel'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı hakkında, “hakaret ve iftira” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması yarın Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, saat 10.50’de görülecek.

Siyasetçiler ile patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferlerini konu alan Paradise belgeleri tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

Türkiye’den de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak’ın adının geçtiği, dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘off-shore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan belgelere ilişkin haberler Evrensel'de paylaşıldıktan sonra Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayetiyle o dönem Evrensel'in sorumlu yazı işleri müdürü olan Çağrı Sarı’ya dava açıldı.

“Hakaret ve iftira” suçlamasıyla açılan davada yargılanan Sarı’nın bir yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

"HABERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Dava kapsamında daha önce savunma yapan Çağrı Sarı, “Haberi yapan gazeteciler, Başbakan Binali Yıldırım’a da bu belgeleri sordular. Sayın Yıldırım belgeleri kabul etti ama belgelerde bahsedilen işlemlerin usulsüz olmadığını, yasalara uygun olduğunu söyledi. Mecliste soru önergeleri verildi, tüm siyasilerin gündeminde bu belgeler vardı. Bu tartışmaların sonucunda bu habere yer vermemiz kamu yararına haberciliktir. Çünkü Türkiye’de yaşanılan bir meseleyi gazeteciler görmezden gelemezler. Bahsi geçen haberde yine milletvekillerine sorulmuş, onların ifadelerine yer verilmiş. Haberde yapılan işlemin usulsüzlüğünden bahsedilmemiş, sadece bu olayın etik olmadığı altı çizilerek vurgulanmıştır. Belgeleri sorduğumuz milletvekilleri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu’dur. Belgede adı geçenlerin Türkiye’deki sisteme vergi ödemek yerine yurt dışında ödemeyi tercih etmesi haber değeri taşımaktadır. Burada yaptığımız şey gazeteciliktir. Gazetecilerin görevi halkı bilgilendirmektir. Biz burada görevimizi yaptık” demişti.

HAFTANIN GAZETECİLİK DAVALARI

Bu hafta Evrensel'e açılan iki davanın yanı sıra birçok gazetecinin duruşması görülecek. Haftanın gazetecilik davaları şöyle:

19 ŞUBAT SALI

Gazetemizin Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı hakkında Paradise Belgelerinin haberleştirilmesine ilişkin açılan davanın duruşması saat 10.50’de Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Gazetemizin Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek hakkında Tarsus cezaevindeki ihlalleri haberleri nedeniye açılan ‘iftira’ davasının ilk duruşması saat 11.00’de Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması saat 09.50’de İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

21 ŞUBAT PERŞEMBE