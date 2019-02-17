Ayhan Barut: Tarımı düşünüyorsanız mazot fiyatlarını düşürün

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, “Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız” açıklamasına tepki gösterdi. Barut, “Tarımı ve üreticiyi düşünüyorsanız, en büyük girdi maliyeti olan mazot fiyatlarını düşürün” dedi.

Türkiye'nin uzun süredir derin bir ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya bırakıldığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “3 Kasım 2002’den beri ülkeyi yöneten AKP iktidarının mensupları, ortaya çıkan sorunları çözmek, kanayan yaraları tedavi etmek, ağlayan insanlarımızı güldürmek yerine sürekli ipe un seriyor, adeta ‘cambaza bak’ diyerek bir gün çifçiyi, bir gün halciyi, bir gün esnafı suçlayıp kendi sorumluluğunu gizleyerek çözümsüzlükte ısrar ediyor. Eğer samimiyseniz, tarımı, çiftçiyi, ülkeyi ve insanlarımızı düşünüyorsanız, lüks yat sahiplerine sağladığınız vergisiz yakıt imkanını çiftçinin en büyük girdi kalemi olan mazotta üreticilerimiz için de geçerli hale getirin” diye konuştu.

Barut, “Zirai ilaç, gübre ve tohum için ayrı tanzim satış noktası açmanıza gerek yok ki. Ülke genelinde 17 bölge birliği ile 1618 şubesi bulunan kamusal kuruluşumuz Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçiye ucuz mazot, gübre ve yem verebilirsiniz. Çözüm üretmeyen bu anlayış, sebze ve meyvede sanki sorun kendilerinde değilmiş gibi üreticilerle tüketicileri karşı karşıya getirmişti. Şimdi de üretici, ilaç bayisi ve gübre firmalarını karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar” dedi. (Adana/EVRENSEL)