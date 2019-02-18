Diyarbakır Sur'da yıkılan mahalleye muhtar adayı oldu

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır Sur’da 28 Kasım 2015 tarihinde Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde ilan edilen “sokağa çıkma yasağı” tam olarak 3 yıl 3 ay 21 gündür devam ediyor. Çatışmalı sürecin yaşandığı söz konusu mahallelerden geriye ya yıkık dökük harabeler ya bomboş araziler kaldı. Yurttaşlar bu mahallerden göç etmek zorunda kalsa da halen binlerce kişinin adres kayıtları buralarda. Bu yurttaşlardan biri olan Cengiz Madenli ise mahallesi Cemal Yılmaz’dan yerel seçimlerde muhtar adayı olduğunu açıkladı. Madenli, adaylık sürecine dair Evrensel’e konuştu.

"YAŞANAN MAĞDURİYETLERİ DİLE GETİRECEĞİM"

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Madenli, Sur’da yaşanan çatışmalı süreçten sonra Cemal Yılmaz Mahallesindeki 3 bin 500-4 bin seçmenden geriye yalnızca bin 150 seçmen kaldığını onların da Diyarbakır’ın farklı ilçe ve semtlerine dağıldığını ifade ederek, kendisinin de aynı mahalleden olduğunu ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele vereceğini söyledi. Madenli, “Mahalle bildiğiniz gibi yasaklıdır. Ben o mahallede büyüdüm. Benim de amacım muhtar olduktan sonra bu sosyal yardımlardan yararlandırmaktır. Zaten talebimiz var. Mesela evi yıkılan bir vatandaş bir iğne bile çıkaramadı. Verilen para 5 bin TL ama evindeki kullandığı Led TV sadece 5200 TL. Burada çok büyük mağduriyet var. Evin değeri 100 bin TL iken 30-40 bin TL verildi. Bu mağduriyetler var. Bunu seçildiğim takdirde yöneticilere karşı dile getireceğim. Hâlâ evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. Bunlara gereken yardımı ulaştırmak için çalışmalar yapacağım” dedi.

"ADALET İÇİN ADAY OLDUM"

Seçim çalışmalarını genelde telefonla ya da Sur’da buluştuğu seçmenleriyle görüşerek yürüten Madenli, “Şu ana kadar seçmenlerin hemen hemen hepsine ulaştım diyebilirim. Biliyorsunuz, yaklaşık üç buçuk yıl oldu mahalle yasaklı. Ama burada oturan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız Sur’la bağını kesmemişler, ilişkiler halen devam ediyor. Üç günde bir muhakkak gelip mahallesini ziyaret ediyor her ne kadar uzak olsa da. Seçilirsem mesele bu mahallede olup olmamaları değil. Onların yaşadığı mağduriyet gidermek adına elimden gelen her şeyi yapacağım, benim komşularım onlar, birlikte yaşadık. Adalet için aday oldum” dedi.