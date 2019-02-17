"Köy enstitülerinden günümüze eğitim sistemi"

Balıkesir'de "Köy Enstitülerinden günümüze eğitimde çözüm önerileri" konulu söyleşi Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında gerçekleştirildi.

Söyleşide söz alan yazar Öner Yağcı, Köy Enstitülerinin kuruluş öyküsü ve amaçlarına değinirken, Eğitim Sen Şube Başkanı Abdurrahman Bulut ise günümüzde eğitimin laik, bilimsel, demokratik ve ana dilinde eğitim ilkelerinden yoksun biçimde, sermayenin çıkarları ve ihtiyaçlarına yönelik bir araç haline getirildiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantıda söz alan Eğitim-İş Şube Başkanı Mustafa Demiralp, Köy Enstitülerinden öğretmen okulları, öğretmen liseleri ve eğitim fakültelerine dek yaşanan sürece değinirken eğitime günümüzde eğitimcilerin değil tarikatların yön verdiğine vurgu yaptı. (Balıkesir/EVRENSEL)