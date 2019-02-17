Adana'da üreticiler borcu borçla kapatıyor

Hamdullah KESEN

Adana'da son iki ayda aşırı yağışlar nedeniyle tarım alanları sular altında kalırken, ekin tarlada kaldı. Üreticiler, girdi maliyetlerinin artması ve tarım arazilerinin sular altında kalması nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Borçla ekim yapan üreticiler, borcu borçla kapattıklarını dile getirdi.

Karataş ve Ceyhan ilçesinde tarım arazilerini kiralayarak ekim yapan üreticiler, bir torba gübreyi 180 TL’ye, tarımsal ilacı 280 ila 300 TL’ye, mazotun litresini 6 TL’ye, bir adet karpuz fidesini 2,75 TL’ye ve bir kilo muşambayı ise 14 TL’ye satın alıyor. Üreticiler, artan maliyetlerini karşılamak için ya bankaya ya da tüccarlara borçlanıyor.

HAYATINDAN MEMNUN OLAN YOK

Son zamanlarda aşırı yağışlardan kaynaklı ekim yapmadıklarını belirten üreticiler, “Bu iktidar çiftçiyi öldürdü. Her yere borçluyuz. Borçla üretim yapmaya çalışıyoruz. Kimse hayatından memnun değil. Borcu borçla kapatıyoruz. Tüm çiftçiler perişan ve bu sene ne olacağını bilmiyor. Birçok kişi ekim yapmadı. Bazı tarlalar boş. Yapanlar da borçlarını borçla kapatacak. Hükümet çiftçiyi desteklemeli. Lafla değil, tarımsal üretimi destekleyerek yapmalı” dedi.

GELECEKTEN KAYGILILAR

İsyan sınırında olduklarını ifade eden Halit Tembel, 3 bin dönüm tarla sahibi çiftçinin bile durumundan memnun olmadığını söyledi. Geçen yıl 7,5 olan bir kilo muşambanın bu yıl 14 TL’ye yükseldiğini vurgulayan Tembel, girdi maliyetlerinin 2 kat artmasının kendilerine ciddi anlamda zorladığını belirtti. Borçla ekim yaptıklarını anlatan Tembel, üreticinin ürününün elinde kalacağının korkusunu yaşadığını söyledi. Geçen yıl bir dönüm domatesin 2 bin 500 TL’ye mal olurken, bu yıl 3 bin 500 TL’yi geçtiğini sözlerine ekleyen Tembel, borçla kesim yaptıklarını ve büyük tarla sahiplerinin ekim yapmayıp, tarlalarını kiraya verdiğini kaydetti. (Adana/MA)