Besiciler kazanamıyor, hayvanlar kesime veriliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aksaray’da besicilerle bir araya geldi. Gürer, tarım ve hayvancılıkta hükümetin yaptığı yanlışların besiciliği de bitirme noktasına getirdiğini belirtti. Besicilerin artık hayvanlarını kesime vermeye başladığını söylediklerini ifade eden Gürer, önümüzdeki dönemde ülkemizde ‘süt krizi’ yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Aksaray’da besicilerin sorunlarını dinleyen Gürer, süt üretiminde maliyetin geçen yıla göre neredeyse 2 katına çıkmasına rağmen süt fiyatlarının aynı seviyede kalmasının, besicilik sektörü için kaygı verici bir durum olduğunu belirtti.

Gürer, son dönemlerde büyük işletmelerin artmasına rağmen küçük ve orta ölçekli işletmelerde maliyetin büyük bir sorun olduğuna vurgu yaptı. Üreticiler süt konseyinin belirlediği 1.70 TL’ye ürün veremediklerini ve halen 1 litre sütü 1.40 TL’ten sattıklarını söyledi.

Süt toplayan firmaların kendi aralarında anlaşarak bölgeleri paylaşmasının yarattığı tekelleşmenin sonucunda süt üreticilerinin farklı sorunlar yaşadığını söyleyen Gürer, “Üreticileri kendilerine mecbur kılmışlar. Yem fiyatlarındaki artışa rağmen, üreticilerden maliyet fiyatına süt alıyorlar. Hatta süt üretimi için gerekli ürünleri de kendilerinden almaya zorladıkları ifade ediliyor” diye konuştu.

Besicilikte ve süt üretimindeki maliyet artışının, besicilik sektörünü ciddi oranda olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Gürer, “Bize dert yanan pek çok besici, ellerindeki süt ineklerini kesime vermek istiyor. Böyle giderse ülkemizde önümüzdeki dönemlerde süt krizi çıkabilir” dedi.

Besiciler ise geçen yıl 50 lira olan yemin bu yıl 85 liraya çıkmasına rağmen süt fiyatlarının aynı seviyede kalmasından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını belirttiler.

Artık besicilik yapamaz durama geldiklerini anlatan besiciler de şunları söylüyor: “Geçen sene yem girdileri 50 liraydı, bu sene 85 lira. Keza kaba yem ve samanda aynı artış var. İlaçta aynı artış var. Hayvanının fire verme oranı aynıdır. Ekonomi çiftçilik ve hayvancılık üzerine bugünden sonra tanzim satış noktaları değil de köklü değişiklikler yapılırsa belki öyle çözülür. Hem Türkiye’nin hem de çiftçilerin sorunu geçici pansuman tedbirlerle çözülmez. Çiftçilik tamamen bitmiş durumda. Türkiye çiftçisinin genel durumu böyle. Sıra bulabilirsek süt ineklerimizi hemen kestireceğiz. Yemin çuvalı 80 lira süt 1.5 lira. Biz desteklerden de yararlanamıyoruz. Eskiden 2 inekten aldığımız verimi şimdi 10 inekten alamıyoruz. Yemciye, yoncacıya borçluyuz. Süt sudan çaydan ucuz.” (EKONOMİ SERVİSİ)

‘Süt üreticilerinin sorunları çözülsün’

Sütte ‘peşin’ sömürü