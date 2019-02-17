Acil Tıp Teknisyenliği Mezunları olarak adil atama istiyoruz

Atama Bekleyen Acil Tıp Teknisyenliği Mezunları

Merhaba Evrensel okurları. Atama bekleyen 40.000 ATT mezunuyuz biz. Mağdur edilen, sabırları tükenen, umutları solmaya yakın acil tıp teknisyenleriyiz.

Öncelikle şuna değinmemiz gerekir; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan yaklaşık bir ay önce 6500 sürekli işçi alımı yapılacağını ve bu alımların içinde acil tıp teknisyenliğinin de olacağını söylemişti. Bu açıklama atama bekleyen tüm ATT’lilerin ve ailelerinin umudu olmuştu. Ancak bir hafta sonra Bakan Koca bu alımın içinde paramediklerin yer alacağını söylemiştir ve bu açıklama bizi yeniden umutsuzluğa boğmuştur. Burada önemli olan şey Bakan Koca acil tıp teknisyenliği ve teknikerlerinin farkında değil midir? Yoksa bu kadar büyük bir aile görmezlikten mi geliniyor?

İkinci bir sıkıntımız ise kadro dağılımındaki adaletsizliklerdir. Almış olduğumuz dört yıllık eğitim ve iki yıllık staj eğitimleri sonucu yok sayılacak kadar küçük sayılarla görmezden geliniyoruz. Nitekim görev alanlarımızın aynı olmasına ve aynı işi yapıyor olmamıza rağmen acil tıp teknisyenleri ve paramedikler arasında kadro farkının uçurumlar doğurduğu görülmektedir. Örnek verilecek olursa; 2016-2018 yılları arasında paramediklere verilen kadro sayısı 4000’e yaklaşmışken acil tıp teknisyenlerine yalnızca 581 kadro verilmiştir. 2017/3 atamasında paramediklere verilen sayı 1693 iken acil tıp teknisyenlerine 98 gibi trajikomik bir sayı verilmiştir. Aynı işi yapıyor olmamıza rağmen bu sayılar arasındaki adaletsizliğe dur demek istiyoruz. Ve bundan sonraki atamalarda acil tıp teknisyenleri için yüzümüzü güldürecek adil alımlar talep ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, acil tıp teknisyenliği mesleği ilk ve acil yardım hizmetlerinin yapıtaşıdır. Halka hizmet sunmak için sabırsızlanan ilk ve acil yardıma gönül vermiş mezunlar olarak, bu mesleğe gereken önemin ve adil kadronun verileceğini umut ve talep ediyoruz.