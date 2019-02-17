Roma’nın yıldızı Yalitzo Aparicio’dan ırkçı sözlere yanıt

Alfonso Cuaron’un Roma filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar’ına olan Yalitza Aparicio, Meksikalı pembe dizi oyuncusu Sergio Goyri’nin ırkçı açıklamalarına yanıt verdi. Aparicio, yerli kökenlerinden her zaman gurur duyduğunu söyledi.

60 yaşındaki Sergio Goyri, cuma günü Twitter’da dolaşıma sokulan bir videoda Aparicio’nun Oscar’a aday gösterilmesini “‘Evet efendim, hayır efendim’ deyip duran yerlinin teki” sözleriyle değerlendirmişti.

25 yaşındaki Aparicio, küfür de içeren bu sözlere yanıtında “Oaxaca’lı bir yerli kadın olmaktan gurur duyuyorum ve kelimelerin doğru anlamlarını bilmeyen insanlar olduğunu görmek üzüntü verici” dedi.

Goyri, açıklamasının gündem olması sonrası Instagram’dan şu sözlerle özür diledi: “Kimseyi rencide etmek istemedim. Oscar adaylığını ve daha fazlasını hak eden Yalitza’dan özür diliyorum. Benim için bir Meksikalının Oscar’a aday olduğunu görmek onur vericidir.”

Akademi Ödül Töreni, 24 Şubat’ta Los Angeles’ta gerçekleştirilecek. Roma filmi, 10 dalda Oscar’a aday gösterildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)