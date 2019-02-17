Sezgin Tanrıkulu, Meclis tutanağında faili meçhul sansürünü sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Gündem Gazetesi Bitlis Muhabiri Ferhat Tepe'nin 1993 yılında gözaltında kaybedilmesiyle ilgili Meclis tutanağı ve AİHM kararlarına getirilen erişim engelini sordu. Hakimin TBMM’ye ait bir tutanağın internet adresine erişim engelleme yetkisi olmadığını hatırlatan Tanrıkulu, bakanlığın nasıl bir işlem başlatacağını sordu.

Ferhat Tepe olayında sorumlulardan biri olarak ismi geçen ve 1993 yılında Bitlis'te Tuğgeneral olarak görev yapmış Korkmaz Tağma'nın kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, 55 haber ve yazıya erişim engeli getirilmesi istenilmiş, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Aralık 2018 tarihinde Tağma hakkındaki 56 içeriğin tamamına yönelik talebinin kabulüne karar vermişti. Engellenen haber ve yazıların yanı sıra, bir web sitesinde yer alan bir PDF dosyasının da Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

HEP'LİLERİN ARAŞTIRMA TALEBİ DE VARDI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, belgenin bulunduğu Meclis'in 1 Eylül 1993 tarihli ve 47 sayfa numaralı tutanakta Hatip Dicle, Leyla Zana ve Ahmet Türk dahil 10 HEP’li Milletvekilinin Meclis Araştırması açılmasını talep etmesine ilişkin 12 Ağustos 1993 tarihli dilekçeleri de bulunduğuna dikkat çekerek, tutanakta İshak Tepe’nin Korkmaz Tağma’yla ilgili iddialarına da yer verildiğini ifade etti.

MAHKEME HANGİ GEREKÇEYLE ENGELLİYOR?

Konuyu Meclis'e taşıyan Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği önergesi verdi. Hakimin TBMM’ye ait bir tutanağın internet adresine erişim engelleme yetkisi olmadığını hatırlatan Tanrıkulu, “Hakimin gerek TBMM İnternet Sitesinde yer alan bir Meclis tutanağını gerekse Adalet Bakanlığı İnternet Sitesinde yer alan bir AİHM kararını engellemesi hakkında Bakanlık nasıl bir işlem başlatacaktır?” diye sordu. Korkmaz Tağma'nın talebi olmamasına rağmen TBMM tutanağına getirilen erişim engellinin gerekçesinin açıklanmasını isteyen Tanrıkulu, “Bir hakimin Meclis tutanağına erişimi engellemesi ve bu erişimi nasıl gerekçelendirdiği Adalet Bakanı tarafından nasıl açıklanmaktadır?" dedi. (Ankara/EVRENSEL)