17 Şubat 2019 12:29

55. Münih Güvenlik Konferansı: Emperyalist söz dalaşı

Cuma günü başlayan 55. Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl da emperyalist devletler arasında laf dalaşına sahne oldu.

55. Münih Güvenlik Konferansı: Emperyalist söz dalaşı

Savaş karşıtları 55. Münih Güvenlik Konferansı boyunca alanlardaydı. | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Yücel ÖZDEMİR
    Köln

    55. Münih Güvenlik Konferansında bir araya gelen emperyalist devletlerin temsilcileri karşılıklı olarak birbirlerini suçladı. Tartışmalara damgayı INF anlaşmasının iptal edilmesi vurdu. Çin, silahlanmaya devam edeceğinin mesajını verirken, Almanya, ABD’nin gümrük vergileri planından rahatsız. Savaş karşıtları ise savaşa ve silahlanmaya karşı çağrılar yaptı.

    EMPERYALİSTLER BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

    Cuma günü başlayan 55. Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl da emperyalist devletler arasında laf dalaşına sahne oldu. ABD, Rusya ve Çin temsilcileri değişik alanlarda süren çatışmanın sonucu olarak rakiplerini suçladı. 30 hükümet ve devlet başkanı, 90 bakan ve çok sayıda silah tekeli yöneticisinin katıldığı ve Münih’in merkezindeki Bayerische Hof otelinde yapılan konferansa karşı, savaş karşıtları da bir protesto gerçekleştirdi.

    Konferansa asıl olarak ABD ve Rusya tarafından karşılıklı olarak iptal edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda tarafların birbirini suçlaması damgasını vurdu. 1987’de imzalanan anlaşmanın Donald Trump tarafından 2 Şubat günü, Rusya’nın orta menzilli nükleer füze geliştirdiği iddiasıyla iptal etmesine, Vladimir Putin de aynı şekilde yanıt vermişti. Karşılıklı fesih kararlarının ardından fiili uygulama ise 2 Ağustos’ta başlayacak.

    HEDEFTE YİNE RUSYA

    Konferansta konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı suçlayarak anlaşma şartlarını yerine getirmesi çağrısında bulundu ve şu anda Avrupa’ya orta menzilli nükleer füzelerin yerleştirilmesinin söz konusu olmadığını söylemekle yetindi.

    Daha sonra söz alan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin tek nedeni Rusya’nın yıllarca INF Anlaşmasını ihlal etmesidir” diyerek savunma yaptı. Ancak daha sonra anlattıkları, ABD’nin asıl olarak bu alandaki silahlanmasını hızlandırmak için çekildiğini gösteriyor. “Amerikan nükleer kuvvetlerinin modernizasyonu için çalışmalar devam ediyor” diyen Pence, 2018’in bütçesinden bunun için 500 milyon dolar ayrıldığını da hatırlattı. Ayrıca, Trump’ın Ocak ayında Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’den gelecek tehditlere karşı yeni bir hava savunma sistemini devreye koyacaklarını söylediğini de hatırlattı. Pence, Avrupa ülkelerini İran’a açıktan tutum almaya da çağırdı. Pence ayrıca, Rusya ile Kuzey Akımı 2 boru hattı hakkında Almanya’ya bir uyarıda bulunarak, “Müttefiklerimiz Doğu’ya bağlıysa, Batı’nın savunmasını garanti edemeyiz” dedi.

    Pence’nin suçlamalarına Rusya adına yanıtları Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdi. Batı’nın Rusya’yı çevrelemek için NATO’yu Doğu’ya doğru genişlettiğini, Sırbistan’a karşı savaş açtığını ve Kosova’yı tek taraflı olarak tanıdığını hatırlatan Lavrov, ABD’nin Romanya ve Polonya’ya yerleştirmeyi planladığı füze sisteminin ise açık olarak Rusya için tehdit olduğunu ayrıntılı olarak anlattı. Lavrov ayrıca, ABD’nin orta menzilli nükleer füzeler konusundaki suçlamalarını doğru olmadığını söyledi.

    MERKEL ANLAŞMANIN DEVAMINDAN YANA

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bir taraftan rakipleri eleştirirken diğer taraftan ilişkilerin koparılmaması çağrısında bulundu ve “çok kutupluluğa” işaret etti. Orta menzilli nükleer füzeler konusunda çok taraflı bir anlaşmanın imzalanması çağrısında bulunan Merkel, “Sadece ABD ve Rusya arasında değil, Çin de bu anlaşmaya dahil olmalı” dedi. Merkel’in bu çağrısında asıl muhatap ülkeler yanıt vermedi. Merkel, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin Amerikan gazını satın almak için engel oluşturmadığını savunarak ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uyarısına cevap verdi.

    TİCARET SAVAŞLARI GÜNDEMİ

    Merkel Cumartesi günü konferansta yaptığı konuşmada ayrıca, ABD’nin Alman otomobillerine koymayı planladığı gümrük vergisini eleştirerek “Otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Bunu yapmaya da hakkımız var” dedi. Merkel konuşmasında, Trump’ın gümrük vergilerine “ulusal güvenliği” gerekçe göstererek, “Carolina’da üretilen Alman otomobilleri ABD’nin güvenliğini nasıl tehdit ediyor olabilir. Bu söylem bizi ürkütüyor” dedi.

    Çin Dış Politika Sorumlusu Yang Jiechi, Merkel’in bu çağrısına teğet geçerken, Almanya SPD Milletvekili Rolf Mützenich’in sorusu üzerine dolaylı olarak öneriyi reddetti. ABD ve Rusya’ya ise INF anlaşmasına sadık kalmayı çağırdı. Ayrıca son yıllarda silahlanma harcamalarının artırılmasını ise “Hiç kimse için bir tehdit değil” diyerek işin içinden çıkmaya çalıştı.

    Önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinin INF anlaşmasına diğer ülkelerin de dahil edilmesi talebini daha yüksek sesle ifade edebileceği tahmin ediliyor. Basında yer alan haberlere göre, Çin’in elinde 2 bin kilometre mesafeli yaklaşık 2 bin orta menzilli füze bulunuyor. Ayrıca İran, Kuzey Kore, Hindistan’da da benzer füzeler mevcut.

    ÇELİŞKİLERDE UZLAŞMA NİYETİ YOK

    55. Münih Güvenlik Konferansı’nda başta ABD, Çin ve Rusya olmak üzere emperyalist devletler ve onların etkili olduğu Uluslararası kurumların temsilcilerinin yaptığı konuşmalara bakıldığında karşılıklı suçlamalar ve kendi yaptıklarını savunma ağırlıkta olduğu görülüyor. Birbirini dinleme, anlama ve anlaşmaya kapı aralama süreci ise geride kalmış durumda. Bu da savaş ve silahlanma politikaları önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edeceğinin bir işareti.

    Fotoğraf: Evrensel

    BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ: SAVAŞ ÇARE DEĞİL

    Güvenlik Konferası nedeniyle üç gün boyunca Münih’te adeta olağanüstü hal edilirken, buna rağmen savaş karşıtları bir kez daha bir araya gelerek savaşa ve silahlanmaya karşı taleplerini yükselttiler. Konferansın yapıldığı Bayerische Hof Oteli yakınlarında bir araya gelen binlerce kişi, otelin etrafında insan zinciri oluşturdu. Polis eyleme 3 bin 500 kişinin katıldığını açıklarken, çağrıyı yapan inisiyatif çok daha fazla olduklarını dile getirdi.

    Eylemi örgütleyenler adına Karlsplatz’da yapılan mitingde bir konuşma yapan Mattihas Schmidt, “Kapalı kapılar arkasında yeni savaşları ve silahlanmayı konuşuyorlar. Bu insanlık için çare değildir. Tek dertleri daha fazla savaş ve kâr” dedi.

    Eylem sırasında silahlanmaya değil sosyal alanlara bütçe ayrılması talep edilirken, silah fabrikalarının kapatılması da talep edildi. Ayrıca Almanya’nın askeri harcamaları arttırması da eleştirildi. Eylem sırasında özellikle Almanya’da yasaklanan PKK ve YPG sembollerinin taşınmasına izin verilmedi. Barış inisiyatifleri, Sol Parti, DİDF başta olmak üzere pek çok örgüt ve kurum eyleme katıldı.

    Fotoğraf: Evrensel

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir'de Evrensel ile dayanışma şenliği düzenlendi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Saray’da yaşayanların kulübede yaşayanlara dayattıkları kader bu!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Aç kursakların ‘mermi’li hikâyesi!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Asgari medeniyet seviyesi ve hasbelkader filizlenen heyecanlar

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Perakende muhalefet

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar-3

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘İhraç fazlası demokrasi’ meselesi (1)

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    ‘Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir’

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Bölünmez haklar

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Ejderha yasaları

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Güneş doğunca

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Züğürt devlet, züğürt ağa

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    O ezgilere kapılanlar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Siemens
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bilkent Şehir Hastanesi'nin yarım yamalak açılması Meclis gündeminde
    Bilkent Şehir Hastanesi'nin yarım yamalak açılması Meclis gündeminde

    CHP’li Gürsel Tekin, Bilkent Şehir Hastanesi'nin bu haliyle açılması halinde iş cinayetleri ve hasta ölümlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    Kadınlar: Kazanılmış haklarımıza dönük saldırılara geçit vermeyelim
    Kadınlar: Kazanılmış haklarımıza dönük saldırılara geçit vermeyelim

    Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla gerçekleşen forumda kadınlar kazanılmış haklarına yönelik saldırıları ve saldırılara karşı mücadeleyi konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

    Van'da 15 Şubat'ta "Eylem yapmaya hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk karakolda işkenceye maruz kaldı.

    Tüm Köy Sen patates üretiminin yasaklanmasına tepki gösterdi
    Tüm Köy Sen patates üretiminin yasaklanmasına tepki gösterdi

    25 ilde patates üretiminin yasaklanmasına tepki gösteren Tüm Köy Sen yöneticisi: Önlem almayanlar üreticiyi mağdur ediyor

    Roma’nın yıldızı Yalitzo Aparicio’dan ırkçı sözlere yanıt
    Roma’nın yıldızı Yalitzo Aparicio’dan ırkçı sözlere yanıt

    Roma filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Yalitza Aparicio, adaylığını ırkçı sözlerle değerlendiren aktöre yanıt verdi.

    'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında sanıklara ödül gibi ceza
    'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında sanıklara ödül gibi ceza

    Konya'da Kur'an kursunda yaşanan cinsel istismar ile ilgili davada 2 sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 3 sanık beraat etti.

    55. Münih Güvenlik Konferansı: Emperyalist söz dalaşı
    55. Münih Güvenlik Konferansı: Emperyalist söz dalaşı

    Cuma günü başlayan 55. Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl da emperyalist devletler arasında laf dalaşına sahne oldu.

    Eski sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanığa 29 yıl hapis istemi
    Eski sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanığa 29 yıl hapis istemi

    Ankara'da eski sevgilisini kaçırıp cinsel istismarda bulunan ve tehdit eden erkek hakkında 29 yıl 3 ay hapis cezası istendi.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star'da smaç ve üçlük şampiyonları belli oldu
    2019 NBA All-Star'da smaç ve üçlük şampiyonları belli oldu
    ‘Babylon/Şiir Kenti’ yayın hayatına başlıyor
    ‘Babylon/Şiir Kenti’ yayın hayatına başlıyor
    Fotoğraf sanatçısı Mehmet Süer: Her fotoğrafçı kendi öyküsünü anlatır
    Fotoğraf sanatçısı Mehmet Süer: Her fotoğrafçı kendi öyküsünü anlatır
    Burak Abatay: Şairin halkına hissettiğini okuru da şairine hissetmeli
    Burak Abatay: Şairin halkına hissettiğini okuru da şairine hissetmeli
    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye operasyonu sürüyor. IŞİD'in küçük bir alana sıkıştırıldığı bildirildi.

    Mehmet Özhaseki'nin seçim broşüründeki fotoğraflar Ankara'ya ait değil
    Mehmet Özhaseki'nin seçim broşüründeki fotoğraflar Ankara'ya ait değil

    AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçim için hazırladığı projeler kataloğunda Şanghay'a ve Avusturyalı çocuklara ait fotoğraflar kullandı.

    Haiti’de neler oluyor: 7 soruda 7 Şubat protestoları
    Haiti’de neler oluyor: 7 soruda 7 Şubat protestoları

    Haiti'de 7 Şubat'ta yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemler devam ediyor. Protestolara ilişkin bilinmesi gereken önemli noktaları derledik.

    Asgari ücret eve girmeden bitiyor, 2 lira bütçeyi deliyor
    Asgari ücret eve girmeden bitiyor, 2 lira bütçeyi deliyor

    Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Yılmaz: Aylık 200 lira yol parasına veriyorum mesela. Bu bütçemizde delik açıyor.

    EMEP: Yüzlerce işçi kadınla 8 Mart’a hazırlanıyoruz
    EMEP: Yüzlerce işçi kadınla 8 Mart’a hazırlanıyoruz

    EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros “8 Mart’a kadar her yerde yapacağız” diyerek duyurduğu “işçi kadın buluşmaları”nı Evrensel'e anlattı.

    Münih Güvenlik Konferansı ve askeri güç dengeleri
    Münih Güvenlik Konferansı ve askeri güç dengeleri

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı ve AB’nin Almanya’nın önderliğinde bağımsız askeri güç olma tartışmaları vardı.

    PSAKD, yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istedi
    PSAKD, yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istedi

    Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yaptığı basın açıklamalarıyla yöneticileri Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya’nın bir an önce serbest bırakılması istedi.

    İşkence gören köylüler için 'haksız tutukluluk' tazminatı kararı
    İşkence gören köylüler için 'haksız tutukluluk' tazminatı kararı

    Mahkeme, İçişleri Bakanlığı'nın Koruköy'de işkence görüp tutuklanan köylülere "haksız tutukluluk" nedeniyle tazminat ödemesine hükmetti.

    Karl Marx’ın Londra’daki mezarına bir kez daha saldırıldı
    Karl Marx’ın Londra’daki mezarına bir kez daha saldırıldı

    Karl Marx’ın Londra’daki anıt mezarı son 2 haftada 2. kez saldırıya uğradı. Bu kez anıta kırmızı boyayla yazı yazıldı.

    Alper Taş: Beyoğlu’da yeni bir başlangıcın vakti!
    Alper Taş: Beyoğlu’da yeni bir başlangıcın vakti!

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Taksim'deki aday tanıtım toplantısında "Doğrudan bir demokrasiyi hayata geçirmek için istiyoruz" dedi.

    BBC Suriye yapımcısı: Kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi
    BBC Suriye yapımcısı: Kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi

    BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati, Suriye Duma’daki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırının görüntülerinin mizansen olduğunu söyledi.

    Erdoğan: Türkiye'yi laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir
    Erdoğan: Türkiye'yi laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir

    Edirne'de konuşan Erdoğan, "Türkiye, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir" dedi.

    Çöken binanın bilirkişi raporu: Çökmesi için her şey yapılmış
    Çöken binanın bilirkişi raporu: Çökmesi için her şey yapılmış

    Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

    İzmir Adliyesinde ölüme yol açan gaz kaçağı vakasındaki ihmaller
    İzmir Adliyesinde ölüme yol açan gaz kaçağı vakasındaki ihmaller

    İzmir Adliyesinde 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 28 kişinin zehirlenmesine yol açan gaz kaçağı ile ilgili soruşturma, ihmalleri ortaya çıkardı.

    Zam açıklaması sonrası bazı ilaçlar bulunamaz hale geldi
    Zam açıklaması sonrası bazı ilaçlar bulunamaz hale geldi

    İlaç fiyatlarına 19 Şubat’ta yüzde 26.4 zam yapılacağı açıklaması sonrası bazı ilaçlar eczanelerde bulunamaz oldu.

    İnşaattan düşen Afgan işçi hayatını kaybetti
    İnşaattan düşen Afgan işçi hayatını kaybetti

    Bilecik'te iş cinayeti yaşandı. Hastane inşaatında çalışan Afgan işçi, çalışırken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.