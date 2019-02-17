Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat'ta oynanacak
23. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21:00'de oynanacak.
Fotoğraf: DHA
Süper Lig’de 23. hafta maç programı açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21:00'de oynanacak.
Son dönemde gerginlik seviyesi artan Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri geçtiğimiz yıl olaylı geçmişti. Bu sezonun ilk yarısındaki maçta ise taraflar Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş, 22. haftayı 39 puanla 3. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla 15. sırada tamamladı.
23. haftada diğer maçların programı şöyle:
22 ŞUBAT CUMA
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 ŞUBAT PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom) (SPOR SERVİSİ)