Kırmızı bültenle aranan IŞİD’liler Bursa’da çıktı

Bursa’da IŞİD operasyonunda, ‘kırmızı bülten’ ile aranan 2 kişi, Mudanya ilçesindeki evde yakalanıp, gözaltına alındı. 2 kişinin, Suriye’de IŞİD’in içerisinde faaliyet yürüttükleri belirtilirken, onları saklayan ve yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında, Mudanya ilçesinde bir evde IŞİD’lilerin saklandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında, ikisi de 'Kırmızı Bülten' ile aranan, yurda giriş yasağı bulunan ve üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunan L.F. ve Fas asıllı, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte belgeli S.D. yakalandı. 2 IŞİD’liyi evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 IŞİD’linin, Suriye'de IŞİD’in faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdiği, daha sonra Mudanya'da bir evde saklandığı belirtildi. 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (HABER MERKEZİ)

Antep katliamı davasında IŞİD sanığı tahliye edilmiş

1.5 milyon TL ödül konan IŞİD'linin serbest kalması Meclis gündeminde