Süper Lig’de 22. haftanın son maçı: Antalyaspor-Başakşehir
Süper Lig'de 22. hafta, bugün 20.00'de oynanacak Antalyaspor-Başakşehir mücadelesiyle tamamlanıyor.
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Süper Lig’de 22. hafta bu akşam yapılacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla sona eriyor. Başakşehir, kazanması halinde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürecek.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Antalyaspor, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. 7 maçtır kaybetmeyen Başakşehir ise 45 puanla lider.
Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Başakşehir, 4-0 kazanmıştı.
Antalyaspor ile Başakşehir'in Süper Lig'deki 17 karşılaşmasında Başakşehir'in 9-6'lık üstünlüğü bulunuyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.
HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş 1-2
Akhisarspor-Ankaragücü 0-0
Bursaspor-Çaykur Rizespor 0-2
Fenerbahçe-Konyaspor 1-1
BB Erzurumspor- Sivasspor 4-2
Kayserispor-Göztepe 2-1
Trabzonspor-Alanyaspor 0-2
Kasımpaşa-Galatasaray 1-4. (SPOR SERVİSİ)
Galatasaray, geriye düştüğü Kasımpaşa maçından 4-1 galip ayrıldı
Konyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe 15. sıraya geriledi
Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 galip geldi