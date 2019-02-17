Süper Lig’de 22. haftanın pazar programı: Galatasaray, Kasımpaşa'da

Süper Lig’de 22. hafta heyecanına bugün 4 maçla devam ediliyor. Ligin ikinci sırasında yer alan Galatasaray, saat 19.00’da Kasımpaşa’nın konuğu olacak.

BB ERZURUMSPOR-SİVASSPOR 4-2

Günün ilk maçında kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivassspor’u Kazım Karabekir Stadı’nda 4-2 mağlup etti. 4. dakikada Jasmin Scuk'un penaltı golüyle öne geçen Erzurum'a 12. dakikada Sergiy Rybalka yanıt verdi. 30'da Kristian Opseth'in golü ilk yarının sonucunu belirledi. Sivasspor, 56. dakikada Hakan Arslan'ın golüyle skora eşitlik getirse de 60'ta Samuel Eduok, 72'de Gabriel Obertan sonucu belirledi.

17. sıradaki Erzurumspor böylece 21 puana yükseldi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE

Saat 16.00’daki maçlarda Kayserispor-Göztepe, Trabzonspor-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

25’er puanlı Kayserispor ile Göztepe maçında kazanan taraf, kümede kalma yarışında derin bir nefes alacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki maçı Serkan Tokat yönetecek.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR

33 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor ise Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğe gelmesi sonrası çıkışa geçen 25 puanlı Alanyaspor karşısında 3 puan arayacak. Medical Park Stadyumu’ndaki maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY

Günün son müsabakası, lig ikincisi Galatasaray ile Kasımpaşa arasında. Beşiktaş’ı 4-1 yendikten sonra oynadığı 4 maçı da kaybeden Kasımpaşa, 10 deplasman maçında 4 kez kazanabilen Galatasaray karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde olan sarı-kırmızılıların ise puan kaybına tahammülü yok.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık.

BAŞAKŞEHİR’İN MAÇI YARIN

Süper Lig’de haftanın son maçı yarın 20.00’de Antalyaspor ile Başakşehir arasında.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş 1-2

Akhisarspor-Ankaragücü 0-0

Bursaspor-Çaykur Rizespor 0-2

Fenerbahçe-Konyaspor 1-1 (SPOR SERVİSİ)

Konyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe 15. sıraya geriledi

Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 galip geldi