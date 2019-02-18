Haftanın kapanış maçında Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının son maçında, Başakşehir, Antalyaspor'u Kudriashov'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de hafta Antalya'da, Antalyaspor-Başakşehir maçı ile kapandı. Lig lideri Başakşehir, 9'uncu sırada bulunan Antalyaspor'a konuk oldu. İrfan Can Kahveci'nin asisti ile topu Antalyaspor ağlarına yollayan Kudriashov, maçın tek golüne imza atarken skoru da belirlemiş oldu.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Başakşehirli EdinVisca'nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Arda Turan'ın volesi kaleci Boffin'de kaldı.

18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşam Amilton, Başakşehir kalecici Mert Günok'la karşı karşıya kaldı fakat Amilton'un şutunda top yandan auta çıktı.

Maçın 29'uncu dakikasında Hakan Özmert'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Mevlüt Erdinç'in kafayı vurdu, kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

33'üncü dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topu alan İrfan Can Kahveci, topukla Kudriashov'a gönderdi, kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Kudriashov, Boffin'in bacak arasından topu Antalyaspor ağlarına gönderdi: 0-1

40. dakikada ceza sahasında sağ çaprazda topu kapan Fredy şutunu çekti fakat top, direğin yanından dışarı gitti.

45'te ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda top, kaleci Boffin'den sekti, Arda Turan ile Antalyasporlu savunma oyuncuları arasındaki karambolde kaleci Boffin topu kontrol etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda top Boffin'de kaldı.

77'de Amilton'un ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Mert Günok yatarak golü engelledi.

79'uncu dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında ceza sahasına giren Robinho, çizgiye inerek topu kale önüne çıkardı. Visca'nın vuruşunda Chico son anda çizgi üstünde ayak koyarak gole engel oldu.

81'de Mossoro'nun şutunda Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı ve karşılaşma, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

Başakşehir bu galibiyetle puanını 48'e yükselterek ligde liderliğini korudu. Antalyaspor ise 29 puanla haftayı 9'uncu sırada kapattı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş 1-2

Akhisarspor-Ankaragücü 0-0

Bursaspor-Çaykur Rizespor 0-2

Fenerbahçe-Konyaspor 1-1

BB Erzurumspor- Sivasspor 4-2

Kayserispor-Göztepe 2-1

Trabzonspor-Alanyaspor 0-2

Kasımpaşa-Galatasaray 1-4

Antalyaspor-Başakşehir 0-1

(SPOR SERVİSİ)

Galatasaray, geriye düştüğü Kasımpaşa maçından 4-1 galip ayrıldı

Konyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe 15. sıraya geriledi

Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 galip geldi