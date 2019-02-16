PSAKD, yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istedi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) gözaltına alınan yöneticileri Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya’nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Derneğin Ankara’da Yenikent Şubesi’nde yapılan açıklamada konuşan PSAKD Batıkent Şube Başkanı Onur Şahin, baskı ve tutuklamaların kendilerini yıldıramayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz gün yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan demokrasi güçleri üyelerinden PSAKD yöneticileri Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya için derneğin 84 şubesinde eş zamanlı basın açıkması yapıldı. Ankara Yenikent’te düzenlenen basın açıklamasına PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan da eşlik ederken, semt halkından yoğun katılım gerçekleşti. Dernek binası önünde yapılan açıklamada konuşan PSAKD Batıkent Şubesi Başkanı Onur Şahin, şunları söyledi:

“AKP iktidarının kendilerinden farklı yaşayan ve farklı düşünen, kurdukları zulüm düzenine karşı çikan ilerici muhalif kesimlere dönük baskı, sindirme ve tehdit politikalarının en son örneğini Malatya'da yaşadık. Önceki dönemlerde Pir Sultan Abdal örgütülülüğümüzde GYK üyeliği ve Malatya ile Kartal Şube başkanlıkları görevlerinde bulunan Songül Tunçdemir ve PSAKD Malatya Şube kurucumuz Tarık Kaya temelsiz asılsız ve uydurma birtakım suçlamalarla keyfi bir kararla tutuklandılar. Mahkeme ilk başta adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı vermesine rağmen, savcılığın itiraz edip ısrarlı bir şekilde mahkemeyi baskı altına alması sonucu arkadaşlarımız hakkında tutuklama kararı verildi. Bu tamamen hukuksuz ve keyfi bir karardır. Baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar bizleri yıldıramaz! Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan! Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya serbest bırakılsın!’’ (Ankara/EVRENSEL)

PSAKD: Songül Tunçdemir ve Gürbüz Deniz derhal serbest bırakılmalı