16 Şubat 2019 22:30
HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı
HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Fotoğraf: MA
Urfa’da dün gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından Urfa Adliyesi'ne çıkarıldı.
Savcıya, sosyal medya aracılığı ile "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiası üzerine ifade veren Yıldırım, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye aynı gerekçeyle ifade veren Yıldırım, tutuklanarak Urfa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (Urfa/MA)
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