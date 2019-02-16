Konyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe 15. sıraya geriledi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip eksik kaldıktan 3 dakika sonra Moryke Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Jailson Marques Siqueira'yla beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, uzatmalar hariç 57 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu.

Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı.

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti.

ALPER POTUK'UN AĞLARA GÖNDERDİĞİ TOP GOL DEĞERİ KAZANMADI

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un 85. dakikada filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirilmedi ve sarı-lacivertli ekibin sevinci yarıda kaldı.

Son dakikalarda Alper Potuk'un fileleri havalandırmasıyla, sarı-lacivertli takım ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

KIRMIZI KART VAR'DAN GELEN UYARIYLA ÇIKARILDI

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısında Sadık Çiftpınar'a yaptığı faul sonrası Jahovic'in hareketini hakem Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarı sonucu ekrandan izledi. Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e 33. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan, Aydınus, ilk yarıda Fenerbahçeli Jailson'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonu da VAR'da inceledi. VAR incelemesi sonrası Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

JAİLSON'DAN İKİNCİ GOL

Jailson, Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü attı.

Atiker Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma bölümünde fileleri havalandıran Jailson, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı. (SPOR SERVİSİ)