İsviçreli aktör Bruno Ganz hayatını kaybetti

Hitler’i canlandırdığı Downfall (Çöküş) filmiyle dünya çapındaki ününü perçinleyen İsviçreli aktör Bruno Ganz, Cuma akşamı Zürih’teki evinde hayatını kaybetti. 77 yaşındaki oyuncu kolon kanseriyle mücadele ediyordu.

Tiyatro oyunculuğuna ek olarak Werner Herzog’un Nosferatu: Phantom der Nacht (Vampir Nosferatu, 1979) filminde vampir, Wim Wenders’ Der Himmel über Berlin (Berlin Üzerindeki Gökyüzü, 1987) ve onun devamı olan In weiter Ferne, so nah! (Ne Kadar Uzak, O Kadar Yakın! 1993) filminde melek rolündeydi.

Ganz, 2005 yılında Guardian gazetesine, Hitler rolü için dört ay hazırlandığını; bu sürede tarihi kayıtları inceleyip parkinson hastalarını gözlemlediğini anlattı. Ganz şöyle demişti: “Yine de Hitler’i anlayabildiğimi söyleyemem. Öyle ki sığınakta onunla beraber bulunan tanıklar da onu tasvir etmekte zorlanıyorlar.”

Bruno Ganz tür sinemasının da aranan isimlerindendi. Wim Wenders’in The American Friend (Amerikalı Arkadaş-1977) adlı polisiyesi, Franklin J. Schaffner’ın The Boys from Brazil (1978) adlı, Sir Laurence Olivier ile oynadığı bilim kurgu filmi ilk akla gelenler. Ganz’ın son filmi Lars von Trier’s 2018’de yaptığı The House that Jack Built (Jack’in Yaptığı Ev) oldu.

Medyascope'ta yer alan habere göre, Ganz, Almanca konuşan en yetkin erkek oyuncuya verilen "Iffland-Ring" adlı yüzüğün sahibiydi. Kendisinden sonra yüzüğü kimin taşımasını istediği henüz belli değil.