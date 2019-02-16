16 Şubat 2019 19:14
Karl Marx’ın Londra’daki mezarına bir kez daha saldırıldı
Karl Marx’ın Londra’daki anıt mezarı son 2 haftada 2. kez saldırıya uğradı. Bu kez anıta kırmızı boyayla yazı yazıldı.
Fotoğraf: Paasikivi/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın Londra’daki mezarı son 2 haftada 2. kez tahrip edildi.
Londra’nın kuzeyindeki Highgate Mezarlığı’ndaki anıt mezara kırmızı boyayla yazılar yazıldı. 4 Şubat’taki saldırıda 1881’den kalma orijinal mezar taşına zarar verilmişti.
Son saldırıda mezara “Nefret doktrini” ve “Soykırımın mimarı” yazıldı.
Highgate Mezarlığı Vakfı Dostları, çekiçle gerçekleştirilen ilk saldırının kasıtlı olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.
4 Şubat’taki saldırı sonrası polis herhangi bir gözaltı gerçekleştirilmediğini duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)