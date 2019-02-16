Karl Marx’ın Londra’daki mezarına bir kez daha saldırıldı

Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Aydınlık'a verdiği demeçte, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Gemiciklerle de hiçbir ilgim yok" dedi.