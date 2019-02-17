‘Babylon/Şiir Kenti’ yayın hayatına başlıyor

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

‘Babylon/Şiir Kenti’ dergisi, mart ayında çıkacak ilk sayısıyla yayın hayatına başlıyor. 12 sayılık bir dergi olacak olan ‘Babylon/Şiir Kenti’nin Yayın Kurulu Üyesi Çağın Özbilgi ile konuştuk. Özbilgi, “Çok uzun bir süredir aklımızda bulunan dergi fikrinin somutlaşmış hali ‘Babylon/Şiir Kenti’. Her canlı gibi dergilerin de doğma, büyüme ve ölme aşamaları var. Bu bağlamda, hayatlarımız bu kadar yoğunken, gerçekleştireceğimiz projenin de bir program dahilinde olmasını istedik ve önümüze 12 sayılık bir şiir dergisi projesi koyduk.” dedi. Proje süresince ‘Babylon/Şiir Kenti’nde her şaire bir kez ve bir şiiriyle yer vermeyi uygun gördüklerini söyleyen Özbilgi, “Böylelikle genç şairlere yol açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Logo: Babylon/Şiir Kenti

KOLEKSİYON NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Kocaeli’de genç sanat emekçilerinin bir araya gelerek oluşturduğu derginin Yayın Kurulu; Çağın Özbilgi, Doğan Sevimbike, Emre Şahinler, Halil Yeni, Serdar Topaloğlu ve Yusuf Imrel’den oluşuyor. Derginin koleksiyon niteliği de taşıyacağını söyleyen Özbilgi, “Projenin maliyetini kolektif olarak üstleneceğimiz için bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamak istemedik. Bu nedenle her sayıyı 100 adet basacak ve numaralandıracağız. Böylece koleksiyon niteliği de taşıyacak. Dergi tükendiği takdirde dergiyi edinmek isteyenlere derginin PDF formatını ücretsiz olarak göndereceğiz” dedi. Şiire katkı sunmak istediklerini söyleyen Özbilgi, yeni sayı için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Şairler şiirlerini [email protected]’a gönderebilir.