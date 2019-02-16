CHP, İstanbul için kent anayasası forumu düzenliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esaslarının yer alacağı İstanbul Kent Anayasası’na son şekline vermek üzere sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle birlikte bir forum düzenleyecek.

İstanbul Kent Anayasası Forumu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla 17 Şubat Pazar günü saat 12.00’de Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kaftancıoğlu’nun aylar önce başlattığı çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplumun farklı kesimleriyle gerçekleştirilen birçok toplantı sonucu ortaya çıkan kent anayasasının yazım sürecinde sona gelindi. CHP’nin daha önce duyurusunu yaptığı internet adresi üzerinden vatandaşların paylaştığı öneri ve düşünceler bu forumda masaya yatırılacak. İstanbul Kent Anayasası, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin görüş ve önerilerinin ardından son şeklini alacak. (HABER MERKEZİ)