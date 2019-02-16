Tiran'da on binlerce kişi hükümetin istifasını istedi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Başbakanlık binasının önünde binlerce kişinin katılımıyla protesto eylemi düzenlendi. Demokrat Parti ve Sosyalist Entegrasyon Hareketi tarafından düzenlenen Eyleme katılan 50 binden fazla kişi, Edi Rama'nın başında bulunduğu hükümetin istifasını istedi.

Demokrat Parti Başkanı Lulzim Basha’nın konuşması sırasında kitle ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin eylemcilere sert müdahalesi nedeniyle 2 kişi yaralandı. Eyleme Arnavutluk eski Başbakanlarından Sali Berisha da katıldı. Berisha, Rama'ya yönelik protestoların gereken mesajı verdiğini ve Rama'nın bu akşama kadar istifasını vermesi gerektiğini söyledi. (Arnavutluk/DHA)