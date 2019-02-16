Türk-İş: 1 Mayıs’ı Diyarbakır, Samsun, Edirne’den birinde kutlayacağız

Yol-İş Sendikası 11. Genel Kurulu Ankara’da bir otelde düzenlendi. Genel Kurul’da konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs kutlamalarna ilişkin açıklamada bulundu:

“1 Mayıs kutlamalarını bu sene Diyarbakır, Samsun, Edirne bu üçünden birinde yapacağız. Ama önceliğimiz Diyarbakır.”

‘İŞÇİLER MSB BÜNYESİNE ALINSIN’

Tank Palet özelleştirmesine dönük tepkilere de değinen Atalay, ‘Yabancı sermaye gelmesin, özel sektör olmasın’ diye bir itirazlarının bulunmadığını söyledi. Atalay, bu konudaki beklentilerinin işçilerin Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınması olduğunu açıkladı.

‘TÜM TARAFLAR YASAYA UYARSA ÖLÜMLER AZALIR’

İş cinayetlerine ilişkin de konuşan Atalay, bu kazalarda hayatını kaybeden işçilerin yüzde 97'sinin örgütsüz iş yerlerinde çalıştığını belirtti. Atalay, iş cinayetlerini önlemek için yakın zamanda çıkarılan yasaya tüm tarafların uyması halinde ölüm oranlarının azalacağını savundu.

Kıdem tazminatının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Atalay, “Türk-İş Genel Kurulu kıdem tazminatına dokunulmasını genel grev sebebi saymıştır” dedi. (AA)