Şiddet gördüğü için sığınmaevine yerleşen eşini öldürdü

Ankara’da İdris B. (45), şiddet gördüğü için sığınmaevine yerleşen eşi Ayten B’yi (37), eşyalarını almak için eve döndüğü sırada pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Evlere temizliğe giden 4 çocuk annesi Ayten B., kağıt toplayıcısı eşi İdris B.'nin kendisine şiddet uygulaması üzerine evi terk etti. Sığınmaevine yerleşen Ayten B., eşyalarını almak için eve döndüğünde İdris B. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çocuklardan birinin önünde yaşanan cinayetin ardından katil İdris B. aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayten B. ve İdris B.'nin öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, evin çevresinde önlem alarak içeride inceleme yaptı.

Yaşananları öğrenip eve gelen çocuklardan biri, cinayete şahit olan kardeşi ile birlikte ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. (Ankara/DHA)