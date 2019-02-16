Deniz Çakır’dan Sabah’a tepki: Basın, gerçek ve hukuktan yana olsun

Deniz Çakır, Sabah gazetesinde yer alan “İşte Deniz Çakır’ın başörtülü kızlara taciz görüntüleri!” haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çakır’ın yaptığı paylaşımda, “Hakkımdaki haksız ve tek yanlı suçlamaların ortalıkta bir cadı kazanı kaynatmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bugün basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde; yine şikayetçi görünen kişilerin ilk günkü isnatları, tek yanlı beyanları, yeni bir şeymiş gibi ve sansasyonel bir üslupla sunuluyor. Ben; basının görev ve hakları kadar sorumlulukları da olduğu kanısındayım. Bunun yanında, her şeyden önce biraz insani, vicdanlı ve insaflı, gerçeklerin dışına çıkmama özeni ile tüm bunların toplamından çıkacak biraz gazetecilik etiğine uyulması talebim var. Bırakalım yargı; gerçeği bulma görevini, kimseden etkilenmeden, yansız bir şekilde sürdürsün. Basın; çatışma ve gerginlikler yerine gerçek ve hukuktan yana olsun” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki bir kafe-barda oturan, bir kısım başörtülü kadın, Oyuncu Deniz Çakır’ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya tanık olanlar ise kafe-barda içki içilmesinden rahatsız olan kadınların, Deniz Çakır’ın da olduğu masaya yönelik rahatsızlık belirten söylemlerde bulunduğunu anlatmıştı. Deniz Çakır ise, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Ancak 7 kadının şikayeti üzerine Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatılmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Oyuncu Deniz Çakır: Yapılan suçlamaları reddettim

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan açıklama